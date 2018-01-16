Кто закормил птицу? В Таллинне спасли разжиревшего лебедя

«Благодаря внимательным жителям и помощи Спасательного департамента, представители союза диких животных Эстонии увезли птицу, которая временно не может летать, в специальный приют, где за её состоянием и питанием будут следить. После диеты лебедь вновь сможет летать и птицу выпустят на свободу»,- сказал Юргенсон.

«Если кормить водоплавающих птиц белым хлебом или другой, не предназначенной для них пищей, то птицы, как правило, впадают в зависимость от такой пищи и у них пропадает миграционный инстинкт. Подкармливая птиц, люди скорее причиняют им вред, чем пользу. Птицы справляются самостоятельно гораздо лучше, чем мы думаем. Поэтому призываем не кормить водоплавающих птиц. На пруду Ыйсмяэ установлены знаки, запрещающие кормить птиц, но, к сожалению, они не приносят результатов и птиц по-прежнему кормят. На этот раз для лебедя история закончилась хорошо, и, надеюсь, люди примут к сведению этот урок и не станут в дальнейшем кормить птиц на пруду Ыйсмяэ», - добавил Юргенсон.