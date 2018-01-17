Обмен без доплаты: "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" меняются игроками

Главным препятствием к обмену может послужить факт того, что Мхитаряна могут не устроить условия личного контракта с лондонцами. Решать покинуть ли "Юнайтед" до истечения контракта в 2020 году или остаться в клубе, по словам агента Генриха Мхитаряна, Мино Райолы, предстоит смому игроку, однако в сделке заинтересован тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Как сообщил эксперт телеканала Sky Sports и бывший защитник "МЮ" Фил Невиллл: "Ярким признаком того, что есть какие-то варианты с Санчесом, является то, что Мхитарян не сыграл в команде. А Жозе был рад добровольно передать эту информацию нам. Моуринью говорил, что он ценит Генриха, но я думаю, что он с радостью обменял бы его на Алексиса Санчеса".

Сам Санчес уже согласовал условия личного договора с "Манчестером" и теперь стороны ждут решения армянского игрока.