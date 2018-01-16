вторник, 16 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«Особенное беспокойство вызывает то, что население Ида-Вирумаа сокращается в первую очередь за счет молодежи»

Юри Ратас

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департамент предупреждает: водителям следует учитывать штормовой ветер

Департамент предупреждает: водителям следует учитывать штормовой ветер

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Tairo Lutter

Дорога. Иллюстративный снимок.

Департамент шоссейных дорог просит автоводителей во вторник вечером и в ночь на среду учитывать штормовой ветер на дорогах.

Во второй половине дня поверхность основных и крупных шоссе преимущественно сухая, и по прогнозу, во вторник вечером и в ночь на среду ожидается погода преимущественно без осадков, сообщил BNS Департамент шоссейных дорог.

Вечером и в ночь на среду на материковой части страны ожидается юго-восточный ветер порывами до 17, на островах и побережье 15-20, порывами 22-27 м/сек. Рано утром на островах пройдет снег, ожидается метель.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ