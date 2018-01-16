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  • Галерея: смотрите, как выглядит новый Мустамяэский медицинский центр

Галерея: смотрите, как выглядит новый Мустамяэский медицинский центр

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С 1 февраля новый Мустамяэский медицинский центр (ул Эхитаяте, 27), открытие которого состоялось сегодня, начнет принимать пациентов.

В связи с этим мэр Таллинна Таави Аас отметил, что Мустамяэ все больше превращается в район, жители которого могут у себя получить все необходимые услуги. На очереди спортивно-банный центр и обновление центра культуры "Кая".

На торжественной церемонии выступили министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский, Таави Аас, председатель совета Ляэне-Таллинской больницы, к которой относится новый центр, Мерике Мартинсон и другие.

Площадь нового центра - 6117 кв.м Тут будут принимать как семейные врачи, так и врачи-специалисты, а также физиотерапевты, логопеды и психологи. В центре откроются стоматологическое отделение, кабинет аудиометрии, лаборатории и пр.

Центр построен вместо снесенной амортизированной Мустамяэской поликлиники.

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