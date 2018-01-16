Галерея: смотрите, как выглядит новый Мустамяэский медицинский центр

В связи с этим мэр Таллинна Таави Аас отметил, что Мустамяэ все больше превращается в район, жители которого могут у себя получить все необходимые услуги. На очереди спортивно-банный центр и обновление центра культуры "Кая".

На торжественной церемонии выступили министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский, Таави Аас, председатель совета Ляэне-Таллинской больницы, к которой относится новый центр, Мерике Мартинсон и другие.

Площадь нового центра - 6117 кв.м Тут будут принимать как семейные врачи, так и врачи-специалисты, а также физиотерапевты, логопеды и психологи. В центре откроются стоматологическое отделение, кабинет аудиометрии, лаборатории и пр.