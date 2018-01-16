В пермской школе во время резни не работали камеры видеонаблюдения

В пермской школе, где произошла резня, в результате которой пострадали 15 человек, не работали камеры видеонаблюдения, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования администрации города.
"У школы N127 на текущий учебный год заключен договор по обслуживанию системы видеонаблюдения с ИП Ефимов А. Н. Накануне зимних каникул руководство школы обнаружило технические неполадки и дважды направляло заявку на устранение проблем с устройством хранения видеоинформации. Однако причина неполадок на момент происшествия устранена не была", - сообщили в мэрии.
По данным администрации Перми, дневную и ночную охрану в школе в течение пяти лет осуществляет частное охранное предприятие "Аякс", которое имеет лицензию, сообщает портал Newsru.com.
Сейчас, после инцидента, в образовательных учреждениях принимаются меры безопасности - проверяются целостность ограждений по периметру, исправность кнопки экстренного вызова, системы видеонаблюдения, наличие и использование турникетов.
Проводится проверка сопутствующей документации об обеспечении мер безопасности, паспорта безопасности, а также исполнение договорных отношений с частными охранными предприятиями.
Проверят запасные входы и выходы, пути эвакуации, работу автоматических систем противопожарной защиты, регулярность инструктирования охранников, вахтеров, дежурных администраторов, использование электронных карт школьника на входе в учреждение, наличие памяток и инструкций для охранников по действиям, в случае отсутствия у ребенка электронный карты.
Расследование резни контролирует Медведев
В Пермь отправилась специальная рабочая группа правительства России во главе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. Министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения.
Сегодня Васильева заявила, что "это происшествие находится на контроле руководства страны". "Я здесь подключила Дмитрия Анатольевича Медведева", - сказала министр журналистам в Перми (цитата по "Интерфаксу").
Она отметила, что в этой школе сильная система безопасности, "как и в других пермских школах". "Нам нужно работать и с учениками, и с родителями. Нам нужно больше заниматься тем, о чем мы очень много говорим", - добавила она, имея в виду воспитание детей.
Министр также сообщила, что учительница пермской школы, где произошла резня, придя в сознание, поинтересовалась своими учениками. "Наталья Васильевна у нас молодец, потому что, когда она пришла в себя, первое, что она спросила, - "как мои дети?", - сказала Васильева и назвала ее "учителем с большой буквы".
Утром 15 января в пермской школе N127 между двумя несовершеннолетними - учащимся и бывшим учеником школы - произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала эвакуационные действия, предпринятые сотрудниками школы, назвав их "хаотичными" и "нелогичными".