В пермской школе во время резни не работали камеры видеонаблюдения

"У школы N127 на текущий учебный год заключен договор по обслуживанию системы видеонаблюдения с ИП Ефимов А. Н. Накануне зимних каникул руководство школы обнаружило технические неполадки и дважды направляло заявку на устранение проблем с устройством хранения видеоинформации. Однако причина неполадок на момент происшествия устранена не была", - сообщили в мэрии.

По данным администрации Перми, дневную и ночную охрану в школе в течение пяти лет осуществляет частное охранное предприятие "Аякс", которое имеет лицензию, сообщает портал Newsru.com.

Сейчас, после инцидента, в образовательных учреждениях принимаются меры безопасности - проверяются целостность ограждений по периметру, исправность кнопки экстренного вызова, системы видеонаблюдения, наличие и использование турникетов.

Проводится проверка сопутствующей документации об обеспечении мер безопасности, паспорта безопасности, а также исполнение договорных отношений с частными охранными предприятиями.

Проверят запасные входы и выходы, пути эвакуации, работу автоматических систем противопожарной защиты, регулярность инструктирования охранников, вахтеров, дежурных администраторов, использование электронных карт школьника на входе в учреждение, наличие памяток и инструкций для охранников по действиям, в случае отсутствия у ребенка электронный карты.

Расследование резни контролирует Медведев

В Пермь отправилась специальная рабочая группа правительства России во главе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. Министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения.

Сегодня Васильева заявила, что "это происшествие находится на контроле руководства страны". "Я здесь подключила Дмитрия Анатольевича Медведева", - сказала министр журналистам в Перми (цитата по "Интерфаксу" ).

Она отметила, что в этой школе сильная система безопасности, "как и в других пермских школах". "Нам нужно работать и с учениками, и с родителями. Нам нужно больше заниматься тем, о чем мы очень много говорим", - добавила она, имея в виду воспитание детей.

Министр также сообщила, что учительница пермской школы, где произошла резня, придя в сознание, поинтересовалась своими учениками. "Наталья Васильевна у нас молодец, потому что, когда она пришла в себя, первое, что она спросила, - "как мои дети?", - сказала Васильева и назвала ее "учителем с большой буквы".

Утром 15 января в пермской школе N127 между двумя несовершеннолетними - учащимся и бывшим учеником школы - произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.