Урмас Круузе: правительство Эстонии не готово к сокращению объема дотаций ЕС

По словам Круузе, в представленном обзоре Государственный контроль продемонстрировал, что примерно 50% инвестиций правительственного сектора и около 11% всех расходов государственного бюджета финансируются с помощью дотаций Европейского союза: «В начинающемся в 2021 году бюджетном периоде объем выделяемых Эстонии пособий, вероятно, сократится примерно на 40% – к этому следует готовиться».

«Риск, прежде всего, заключается в том, что при поддержке ЕС финансируются и действия, необходимые для исполнения задач государства в долгосрочной перспективе, хотя они не должны были бы зависеть от «чужих денег». С учетом структуры доходов и расходов эстонского государства, а также демографических процессов, поиск средств в будущем может оказаться непростой задачей», - сказал Круузе.

«Медвежью услугу правительство оказало также новой запутанной налоговой системой, которая игнорирует демографические тренды и наказывает, прежде всего, самых слабых, в частности работающих пенсионеров. Не помогает и находящийся в дефиците бюджет, также жизнь не по средствам за счет будущих поколений», - пояснил Круузе.