Сознательное заражение других ВИЧ может обернуться 12 годами тюрьмы

Сознательное заражение других людей ВИЧ в Эстонии встречается не часто. Однако за такое действие можно отправиться в тюрьму на долгий срок.
На прошлой неделе Postimees писал о трехлетнем Мартине, у которого ВИЧ. Ребенок мог бы быть абсолютно здоров, если бы его отец сообщил о том, что болеет ВИЧ до рождения малыша, пишет Postimees.ee.
По словам советника Пыхьяской кружной прокуратуры Каарела Каллас, случаи сознательного заражения ВИЧ одним человеком другого в Эстонии встречаются крайне редко.
При этом, по его словам, сейчас в Государственном суде находится одно такое дело – уездный и окружной суды признали Антона Карташова в намеренном заражении ВИЧ других людей. Приговор был оспорен в Госсуде.
Несмотря на то, что в Эстонских законах отдельно сознательное заражение ВИЧ не упоминается, за такие действия можно наказать по статье, которая рассматривает причинение тяжелого вреда здоровью. В этом случае может последовать тюремное заключение сроком от четырех до 12 лет.
«Если говорить о сознательном заражении ВИЧ, то оно предполагает, что человек действовал осознанно», - сказал Каллас, добавив, что если, например, человек не знает, что у него ВИЧ, то нет и оснований для возбуждения дела.