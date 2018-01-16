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  • Эстония
  • Сознательное заражение других ВИЧ может обернуться 12 годами тюрьмы

Сознательное заражение других ВИЧ может обернуться 12 годами тюрьмы

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ФОТО: Scanpix

ВИЧ. Иллюстративное фото.

Сознательное заражение других людей ВИЧ в Эстонии встречается не часто. Однако за такое действие можно отправиться в тюрьму на долгий срок. 

На прошлой неделе Postimees писал о трехлетнем Мартине, у которого ВИЧ. Ребенок мог бы быть абсолютно здоров, если бы его отец сообщил о том, что болеет ВИЧ до рождения малыша, пишет Postimees.ee.

По словам советника Пыхьяской кружной прокуратуры Каарела Каллас, случаи сознательного заражения ВИЧ одним человеком другого в Эстонии встречаются крайне редко.   

При этом, по его словам, сейчас в Государственном суде находится одно такое дело – уездный и окружной суды признали Антона Карташова в намеренном заражении ВИЧ других людей. Приговор был оспорен в Госсуде.

Несмотря на то, что в Эстонских законах отдельно сознательное заражение ВИЧ не упоминается, за такие действия можно наказать по статье, которая рассматривает причинение тяжелого вреда здоровью. В этом случае может последовать тюремное заключение сроком от четырех до 12 лет.

«Если говорить о сознательном заражении ВИЧ, то оно предполагает, что человек действовал осознанно», - сказал Каллас, добавив, что если, например, человек не знает, что у него ВИЧ, то нет и оснований для возбуждения дела.

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