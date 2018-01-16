Видео: страшны ли морозы горячим жителям Таллинна?

В центре Таллинна сегодня можно было заметить людей двух типов: одни так плотно затянули на голове капюшоны, что их лица едва можно было рассмотреть, а вторые даже не удосуживались застегнуть куртку. Среди закаленных были прежде всего молодые люди.

Не жаловались на погоду и люди постарше. "Нормальная зимняя погода, но снег бы не помешал", - говорит Хельдур. По его словам, во времена его молодости были настоящие зимы, не то, что сейчас. "Если уж зима, так зима. А теперь ничего не поймешь", - говорит он.

Температура воздуха была от -6 до -9, утром местами -13 градусов, на островах и западном побережье от -2 до -6 градусов.