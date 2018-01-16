Президент Кальюлайд об Оясоо: нужно дать шанс заслужить прощение

"В прошлую годовщину Республики я сказала, что нам всем предостит приложить усилия к тому, чтобы в мире стало меньше зла. Особенно я подчеркивала недопустимость насилия по отношению к женщинам и обещала обращаться к этой теме и в будущем. Я намерена сдержать свое обещание", - написала Кальюлайд в соцсетях.

"Предложение театру Ettepanek Teater NO99 и в том числе постановщику этого театра Тийту Оясоо участвовать в организации приема не означает одобрения насилия, а говорит о данном ему шансе заслужить прощение общества. Я ценю смелость авторов петиции, высказавшихся на чувствительную тему. Я понимаю все аргументы, однако, как показали проходившие до настоящего времени общественные дебаты, по столь сложным темам никогда невозможно дать ответ, который понравился бы всем. Это признак сильного, а не слабого общества", - отметила Кальюлайд.

"Я считаю, что должна быть возможность не забыть, не оправдать, не одобрить, а простить. Простить не означает оправдать поступок или отвернуться от него. Прощение не означает пройти мимо или сделать исключение для людей, ставших символами. Но и у них есть право заслужить прощение. Прощение означает надежду на то, что мы можем пересмотреть проблемы как людей, так и общества, действовать вместе с ними, отдавать им должное, однако и совместно искать решения, а затем двигаться вперед. Я верю, что это лучший путь для общества и для всех жертв, в защиту которых я выступала и продолжаю выступать", - написала Кальюлайд, призвав общество продолжать дебаты на сложные темы, единого ответа на которые нет.