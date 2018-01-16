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Предполагаемое самоубийство остановило движение поездов между Лондоном и Парижем

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ФОТО: Anthony Devlin/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Сегодня остановили движение поездов Eurostar между Лондоном и Парижем в связи с тем, что на севере Франции под колесами поезда  rongide Eurostar погиб человек.

По сообщению властей, произошедшее у города Фресно, предположительно, является самоубийством.

По словам пресс-секретаря французской железнодорожной фирмы SNCF, французские внутренние поезда той же фирмы, следующие по этой линии, направили в объезд.

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