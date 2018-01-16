Предполагаемое самоубийство остановило движение поездов между Лондоном и Парижем
16 января 2018 г., 18:45
Сегодня остановили движение поездов Eurostar между Лондоном и Парижем в связи с тем, что на севере Франции под колесами поезда rongide Eurostar погиб человек.
По сообщению властей, произошедшее у города Фресно, предположительно, является самоубийством.
По словам пресс-секретаря французской железнодорожной фирмы SNCF, французские внутренние поезда той же фирмы, следующие по этой линии, направили в объезд.