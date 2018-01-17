Контролера парковки ударили дубинкой по голове

В воскресенье вечером на парковке у Ülejõe mini-Rimi в Пярну работник Citypark совершал плановый обход. Внезапно кто-то сзади ударил его дубинкой по голове. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, пишет Pärnu Postimees.
По словам исполнительного директора Citypark Арне Сына, за несколько месяцев это уже второй случай, когда на одного и того же организатора парковки нападают со спины.
«Так ведут себя трусы», - считает Сына и удивляется, почему кто-то вообще возит с собой дубинку.
По его словам, судя по тому, что это уже второе нападение на одного и того же человека, у которого к тому же ничего не украли, можно предположить, что нападавшим двигала ненависть к работе пострадавшего.
Сына просит всех, кто видел произошедшее сообщить об этом в полицию и в Citypark. «Это необходимо для всеобщей безопасности. Мы же не хотим, чтобы кто-то разгуливал с битой», - сказал он.
Как сообщил ведущий следователь Пярнуского полицейского участка Аго Кяртманн, в полиции о произошедшем узнали от журналистов, потому что сама жертва в полицию не обращалась.
«На основании поступившей к нам информации мы установили контакт с потерпевшим и выясняем сейчас подробности произошедшего», - сказал Кяртманн, добавив, что крайне важно, чтобы на номер 112 звонили сразу после нападения. «Чем оперативнее поступит информация и чем точнее она будет, тем быстрее мы сможем отреагировать», - отметил он.