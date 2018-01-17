Контролера парковки ударили дубинкой по голове

По словам исполнительного директора Citypark Арне Сына, за несколько месяцев это уже второй случай, когда на одного и того же организатора парковки нападают со спины.

«Так ведут себя трусы», - считает Сына и удивляется, почему кто-то вообще возит с собой дубинку.

По его словам, судя по тому, что это уже второе нападение на одного и того же человека, у которого к тому же ничего не украли, можно предположить, что нападавшим двигала ненависть к работе пострадавшего.

Сына просит всех, кто видел произошедшее сообщить об этом в полицию и в Citypark. «Это необходимо для всеобщей безопасности. Мы же не хотим, чтобы кто-то разгуливал с битой», - сказал он.

Как сообщил ведущий следователь Пярнуского полицейского участка Аго Кяртманн, в полиции о произошедшем узнали от журналистов, потому что сама жертва в полицию не обращалась.