Чемпион Эстонии заключил контракт с клубом словенской высшей лиги

"Кршко" - клуб из одноименного города в восточной Словении на границе с Хорватией, расположенном на реке Сава, притоке Дуная. Клуб, представляющий общину с населением 28 тысяч человек, только третий сезон проводит в высшей лиги Словении, заняв в сезоне 2015-16 шестое место, в прошлом сезоне став восьмым, а в текущем сезоне "зеленые" идут седьмом месте, набрав после 18 туров 19 очков, находясь в пяти очках от зоны переходных игр.

Александр Кулинич: "Контракт с "Кршко" рассчитан на полтора года. На самом деле тут до Загреба, столицы Хорватии ближе, всего 30 километров, чем до словенской столицы. Город, по эстонским меркам, небольшой - тысяч семь, нo сам Кршко очень красивый. У клуба есть все, что нужно профессиональнаму футболисту - прекрасная база и все сопутсвующие условия. Мне здесь все нравится и я буду стемитэся расти здесь как футболист."