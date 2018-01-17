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  • Нужна ваша помощь! В Таллинне пожар лишил крова мать с двумя детьми

Нужна ваша помощь! В Таллинне пожар лишил крова мать с двумя детьми

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ФОТО: Nõmme päästekomando

В ночь на вторник Марили Мартинсон и ее двух детей настигла беда: загорелся их дом, расположенный на бульваре Вабадузе. Приветствуется любая помощь.

«У нас больше ничего не осталось. Выяснилось, что спасти ничего не удалось. Извините, что не успеваю сейчас всем отвечать. В голове пусто, не знаю, с чего начать», - написала Марили в социальных сетях.

Она поблагодарила всех, кто уже предложил помощь ее семье. В группе жителей Нымме в Facebook многие готовы отдать погорельцам одежду, обувь, посуду и другие необходимые вещи. Также люди делают денежные пожертвования.

Несмотря на то, что районная управа Нымме предоставит семье временную жилплощадь, любая другая помощь по-прежнему приветствуется. «Если кто сможет немного помочь деньгами, будем искренне, от души благодарны», - пишет Марили. Ее номер счета: MARILY MARTINSON EE422200001101151585.

С Марили можно связаться через группу Nõmmekad в Facebook.

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