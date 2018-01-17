Названа стоимость нового лимузина Путина

Розничная стоимость автомобиля проекта «Кортеж», на котором будет ездить президент России Владимир Путин, будет начинаться от 6-7 миллионов рублей. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает РИА Новости. По его словам, задачей было установить стоимость на уровне премиальных автомобилей типа Mercedes S-класса минус 15 процентов.