Неизвестный нападает на пожилых женщин, полиция просит помощи в установлении личности

Полиция призывает всех местных жителей к бдительности и просит помощи в поимке вора, пишет Tartu Postimees.

«Сегодня в 16.30 в Центр тревоги сообщили, что в Тарту на Каунасе-пуйестеэ неизвестный, одетый в темную куртку, толкнул пожилую женщину, которая упала навзничь, отобрал у нее сумку и скрылся. Заметивший произошедшее очевидец позвонил в полицию и описал внешность преступника и направление его движения. Полицейские прочесали район несколько раз, но мужчину так и не нашли. Тем временем медики доставили пострадавшую в больницу», - сообщил руководитель оперативной службы Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

По его словам, похожий инцидент в том же районе произошел вчера днем. У магазина на улице Яама одетый в темное молодой человек выхватил у пожилой женщины из рук сумку с находившимися там личными вещами и мобильным телефоном и убежал. Женщина при этом не пострадала.

Вирк сообщил, что сейчас полиция делает все от нее зависящее, чтобы как можно быстрее задержать преступников и восстановить чувство безопасности у местных жителей. «Находящимся в районе патрулям передана как можно более детальная информация об обоих случаях и описания личности преступников», - сказал Вирк.