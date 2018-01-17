Продавшие обнаруженную на чердаке находку поняли, что их попросту надули

После смерти матери три брата из Нью-Джерси - Нед, Роджер и Стивен Ландау - разбирали чердак ее дома, где нашли старую посуду, столовое серебро и картину. Находки обещали принести им несколько тысяч долларов. Что касается картины, то она долгое время висела в столовой, и один из братьев, еще будучи ребенком, удивлялся: что хорошего в этой грязной картине с изображением трех некрасивых людей?

Ландау показали картину аукционному оценщику, но она не произвела на него впечатления. Картина была выставлена как полотно неизвестного художника XIX века. Торги начались с 250 долларов, и цена быстро достигла 800 долларов. После этого к аукциону подключились покупатели из Франции и Германии и подняли ставки до пяти тысяч долларов. Вскоре цена достигла 100 тысяч, а затем 450 тысяч долларов. Последнюю ставку сделал покупатель из Франции, который предложил за полотно 1,1 миллиона долларов.

К великой обиде братьев, после завершения торгов выяснилось, что это - принадлежащий кисти Рембрандта подлинник картины на деревянной доске под названием "Пациент без сознания", или "Обоняние", который является частью серии работ, изображающих человеческие чувства. Купивший картину оказался хорошо осведомленным арт-дилером и тут же перепродал картину владельцу трех из четырех обнаруженных работ великого художника за... четыре миллиона!