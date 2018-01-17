О чем ни в коем случае нельзя забывать при покупке недвижимости?

В частности, маклер Domus Kinnisvara Хийе Тамм советует заострить внимание на следующих аспектах:

- наличие персонального парковочного места и возможность парковки вообще;

- есть ли поблизости детские сады и школы;

- соседи и социальное окружение;

- размер коммунальных платежей;

- фактор времени: когда состоится сделка у нотариуса и когда произойдет передача объекта недвижимости;

- связанные со сделкой расходы: кто платит за оценочный акт, а кто - нотариальный сбор;

- проектная документация, ее наличие и обязательства продавца в случае ее отсутствия;