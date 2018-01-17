О чем ни в коем случае нельзя забывать при покупке недвижимости?

Покупателю подходит объект недвижимости, продавца вроде бы устраивает цена, которую предлагает покупатель. Стороны садятся за стол переговоров, во время которых нужно постараться учесть все возможные нюансы, чтобы выйти на подписание договора купли-продажи максимально подготовленными, пишет портал Kodu.
В частности, маклер Domus Kinnisvara Хийе Тамм советует заострить внимание на следующих аспектах:
- наличие персонального парковочного места и возможность парковки вообще;
- есть ли поблизости детские сады и школы;
- соседи и социальное окружение;
- размер коммунальных платежей;
- фактор времени: когда состоится сделка у нотариуса и когда произойдет передача объекта недвижимости;
- связанные со сделкой расходы: кто платит за оценочный акт, а кто - нотариальный сбор;
- проектная документация, ее наличие и обязательства продавца в случае ее отсутствия;
- запротоколированы ли все предыдущие соглашения между сторонами.