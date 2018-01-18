Картина дня: крушение финансовой пирамиды, новый рекорд эстонского тенниса и самый опасный участок в Эстонии

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Пирамида, втянувшая тысячи жителей Эстонии, с треском развалилась
Пирамидальная схема Kairos Technologies рухнула. Тысячи людей, занявших деньги у родственников или в банке, оказались в долгах. Читать далее...
Погоня за подозреваемым в тяжком преступлении попала на видео
Вчера вечером стало известно, что сбежавший от полиции подозреваемый в тяжком преступлении на сексуальной почве 25-летний Микк, которого разыскивали с помощью вертолета, найден и задержан. Смотрите видео...
В этот день в Эстонии установлен температурный рекорд
17 января 1940 года агрометеорологи Йыгеваской погодной станции зафиксировали температуру воздуха -43,5 градуса. Этот рекорд холода в Эстонии до сих пор не побит. Читать далее...
“Радар”: жизни убитых младенцев можно было бы спасти
В сентябре прошлого года в лесу Вырумаа был найден труп младенца, мальчику было не больше недели. Экспертиза установила, что смерть его не была насильственной, однако все говорило о том, что ребенка просто оставили в лесу умирать. Таких случаев, когда новорожденного находили убитым или мертвым, только в СМИ за последние три года упоминалось три. Читать далее...
Таллинн продает квартиры
По сообщению Раэпресс, столичный Департамент городского имущества продает на открытых письменных торгах разнообразную недвижимость, находящуюся в разных частях города. Читать далее...
Новый рекорд эстонского тенниса
Любителей тенниса в Прибалтике ожидает балтийское дерби - латышка Алена Остапенко против Анетт Контавейт. Читать далее...
Олег Осиновский: алкогольная политика – это провал
Известный бизнесмен Олег Осиновский отметил в студии Postimees, что Эстонии пора заняться сокращением госбюджета, отменить соцналог и бесплатную медицину, а также срочно пересмотреть алкогольную политику. Смотрите видео...
Лиги рассказал о последствиях новой налоговой системы
По словам Юргена Лиги, премьер-министр Юри Ратас откровенно лжет, называя новую налоговую систему простой и утверждая, что большинство людей выиграли от ее введения. Читать далее...
Мартин Хельме: эстонская судебная система - полная гниль
Один из ведущих политиков Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и член Рийгикогу Мартин Хельме в интервью передаче «Pealtnägija» ("Очевидец") признался, что из-за личного опыта у него отсутствует какое-либо уважение к эстонской судебной системе. Читать далее...
Мороз бездомных из леса не выгнал
Вчера Postimees писал о том, что умеренный мороз полезен для здоровья. Кажется, именно под таким девизом в течение ряда лет несколько человек живут в лесу на Штромке, между Палдиским шоссе и пляжем. Читать далее...
Курс биткойна ночью резко обрушился
Курс биткойна за сутки упал более чем на 25%, опустившись почти до $10 тысяч. Читать далее...
Назван самый опасный участок дорожного движения в Эстонии
В 2017 году самым опасным местом с точки зрения дорожного движения была парковка перед торговым центром Ülemiste в столице. Самым опасным перекрестком стал круг Рийа в Тарту. Читать далее...
На эстонском авторынке творится что-то невообразимое
Рост продаж новых автомобилей в Эстонии составил за год 11,6 процента до показателя 25 000 автомашин, свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей ACEA. Читать далее...
Вопрос читателя
В редакцию Rus.Postimees обратился пожелавший остаться неизвестным читатель и задал интересный вопрос: правда ли, что все наличные деньги, внесенные на счет через банкомат, будут учитываться как доход и через год с них придется платить подоходный налог? Читайте ответ на вопрос здесь...
У собственника квартиры есть право взять в залог вещи съемщика
Задерживающиеся платежи по аренде осложняют хозяйственную деятельность собственников квартир и квартирных товариществ. Но в случае неуплаты по счетам хозяин квартиры может взять вещи арендатора в залог и отказать в их возвращении владельцу. Читать далее...
С границы атмосферы и космоса упал радиозонд
На прошлой неделе житель Пайде обнаружил на окраине города на территории парка для игры в диск-гольф Юлейыэ странный белый кубик, напичканный техникой. Выяснилось, что это устройство, которое собирает данные с границы атмосферы и космоса. Читать далее...