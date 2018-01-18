Картина дня: крушение финансовой пирамиды, новый рекорд эстонского тенниса и самый опасный участок в Эстонии

Пирамида, втянувшая тысячи жителей Эстонии, с треском развалилась

Пирамидальная схема Kairos Technologies рухнула. Тысячи людей, занявших деньги у родственников или в банке, оказались в долгах. Читать далее...

Погоня за подозреваемым в тяжком преступлении попала на видео

Вчера вечером стало известно, что сбежавший от полиции подозреваемый в тяжком преступлении на сексуальной почве 25-летний Микк, которого разыскивали с помощью вертолета, найден и задержан. Смотрите видео...

В этот день в Эстонии установлен температурный рекорд

17 января 1940 года агрометеорологи Йыгеваской погодной станции зафиксировали температуру воздуха -43,5 градуса. Этот рекорд холода в Эстонии до сих пор не побит. Читать далее...

“Радар”: жизни убитых младенцев можно было бы спасти

В сентябре прошлого года в лесу Вырумаа был найден труп младенца, мальчику было не больше недели. Экспертиза установила, что смерть его не была насильственной, однако все говорило о том, что ребенка просто оставили в лесу умирать. Таких случаев, когда новорожденного находили убитым или мертвым, только в СМИ за последние три года упоминалось три. Читать далее...

Таллинн продает квартиры

По сообщению Раэпресс, столичный Департамент городского имущества продает на открытых письменных торгах разнообразную недвижимость, находящуюся в разных частях города. Читать далее...

Новый рекорд эстонского тенниса

Любителей тенниса в Прибалтике ожидает балтийское дерби - латышка Алена Остапенко против Анетт Контавейт. Читать далее...

Олег Осиновский: алкогольная политика – это провал

Известный бизнесмен Олег Осиновский отметил в студии Postimees, что Эстонии пора заняться сокращением госбюджета, отменить соцналог и бесплатную медицину, а также срочно пересмотреть алкогольную политику. Смотрите видео...

Лиги рассказал о последствиях новой налоговой системы

По словам Юргена Лиги, премьер-министр Юри Ратас откровенно лжет, называя новую налоговую систему простой и утверждая, что большинство людей выиграли от ее введения. Читать далее...

Мартин Хельме: эстонская судебная система - полная гниль

Один из ведущих политиков Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и член Рийгикогу Мартин Хельме в интервью передаче «Pealtnägija» ("Очевидец") признался, что из-за личного опыта у него отсутствует какое-либо уважение к эстонской судебной системе. Читать далее...

Мороз бездомных из леса не выгнал

Вчера Postimees писал о том, что умеренный мороз полезен для здоровья. Кажется, именно под таким девизом в течение ряда лет несколько человек живут в лесу на Штромке, между Палдиским шоссе и пляжем. Читать далее...

Курс биткойна ночью резко обрушился

Курс биткойна за сутки упал более чем на 25%, опустившись почти до $10 тысяч. Читать далее...

Назван самый опасный участок дорожного движения в Эстонии

В 2017 году самым опасным местом с точки зрения дорожного движения была парковка перед торговым центром Ülemiste в столице. Самым опасным перекрестком стал круг Рийа в Тарту. Читать далее...

На эстонском авторынке творится что-то невообразимое

Рост продаж новых автомобилей в Эстонии составил за год 11,6 процента до показателя 25 000 автомашин, свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей ACEA. Читать далее...

Вопрос читателя

В редакцию Rus.Postimees обратился пожелавший остаться неизвестным читатель и задал интересный вопрос: правда ли, что все наличные деньги, внесенные на счет через банкомат, будут учитываться как доход и через год с них придется платить подоходный налог? Читайте ответ на вопрос здесь...

У собственника квартиры есть право взять в залог вещи съемщика

Задерживающиеся платежи по аренде осложняют хозяйственную деятельность собственников квартир и квартирных товариществ. Но в случае неуплаты по счетам хозяин квартиры может взять вещи арендатора в залог и отказать в их возвращении владельцу. Читать далее...

С границы атмосферы и космоса упал радиозонд