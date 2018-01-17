Обновленный в ходе декабрьских досрочных выборов законодательный орган должен первым делом выбрать нового спикера и его заместителей. Как сообщает The Local, во вторник две главные сепаратистские партии, представители которых получили большинство на выборах, договорились о выдвижении в президенты Каталонии своего лидера - Карлеса Пучдемона. Он, напомним, уже третий месяц скрывается в Бельгии, опасаясь ареста на родине.

Сторонникам Пучдемона и независимости Каталонии принадлежит в парламенте большинство мест - 70 из 135. Теоретически этого хватает для выдвижения Пучдемона. Однако на практике - трое парламентарии находятся в тюрьме по обвинению в организации мятежа, а еще пятеро, включая самого Пучдемона, - за границей. Таким образом, преимущество сепаратистов крайне зыбкое.

При этом формально кандидат в президенты должен присутствовать на заседании, но Пучдемону, очевидно, будет позволено принести присягу дистанционно - по видеосвязи.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не позволит Пучдемону управлять Каталонией из Бельгии, пригрозив непокорной автономии введением прямого правления. Однако эта идея столь непопулярна в регионе, что реализовать свою угрозу Мадриду будет крайне затруднительно.