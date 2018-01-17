Парламент Каталонии впервые собрался на заседание в среду, 17 января, после того, как был распущен в октябре за попытку вывести автономию из состава Испании, пишет NEWSru.
Обновленный в ходе декабрьских досрочных выборов законодательный орган должен первым делом выбрать нового спикера и его заместителей. Как сообщает The Local, во вторник две главные сепаратистские партии, представители которых получили большинство на выборах, договорились о выдвижении в президенты Каталонии своего лидера - Карлеса Пучдемона. Он, напомним, уже третий месяц скрывается в Бельгии, опасаясь ареста на родине.
Сторонникам Пучдемона и независимости Каталонии принадлежит в парламенте большинство мест - 70 из 135. Теоретически этого хватает для выдвижения Пучдемона. Однако на практике - трое парламентарии находятся в тюрьме по обвинению в организации мятежа, а еще пятеро, включая самого Пучдемона, - за границей. Таким образом, преимущество сепаратистов крайне зыбкое.
При этом формально кандидат в президенты должен присутствовать на заседании, но Пучдемону, очевидно, будет позволено принести присягу дистанционно - по видеосвязи.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не позволит Пучдемону управлять Каталонией из Бельгии, пригрозив непокорной автономии введением прямого правления. Однако эта идея столь непопулярна в регионе, что реализовать свою угрозу Мадриду будет крайне затруднительно.
Напомним, после декабрьских выборов в Каталонии Пучдемон предлагал Рахою встретиться на равных где-то за пределами Испании, но тот отказался. Король Испании Фелипе VI в своей рождественской речи просил каталонцев отказаться от борьбы за независимость. А министр экономики Испании Луис де Гиндос сообщил, что с 1 октября 2017 года, когда в Каталонии прошел референдум об отделении, экономический рост в регионе замедлился как минимум на 1 млрд евро. Из-за возникшей неопределенности более 3000 компаний уже вывели отсюда свои штаб-квартиры.