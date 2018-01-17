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Пентагон предлагает отражать сокрушительные кибератаки с помощью ядерного оружия

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ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Кибератака. Снимок иллюстративный.

Проект новой ядерной стратегии США, направленный на одобрение Дональду Трампу, допускает использование ядерного оружия в ответ на кибератаки, сообщают Дэвид Сангер и Уильям Брод в The New York Times.

"Десятилетиями американские президенты угрожали первыми применить против врагов ядерное оружие лишь в очень небольших и ограниченных случаях, например, в ответ на применение против США биологического оружия. Но новый документ впервые расширяет список, включая в него попытки уничтожить обширную инфраструктуру, например, энергосеть страны или систему связи, которые наиболее уязвимы перед кибероружием", - пишут журналисты.

"Мы должны взглянуть в лицо реальности и увидеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть", - цитирует издание документ.

Пентагон и Белый дом отказались от комментариев, пишет Inopressa со ссылкой на The New York Times. "Однако три нынешних и бывших высокопоставленных правительственных чиновника заявили, что масштабные кибератаки против США и их интересов будут отнесены к разряду иностранной агрессии, которая может быть основанием для ядерного ответа. Вместе с тем они подчеркнули, что будут и другие, более конвенциональные варианты возмездия", - говорится в статье.

Экс-советник Барака Обамы по вопросам ядерного оружия Гэри Сеймор сообщил изданию, что проект во многом повторяет элементы политики Обамы. Это касается и заявления о том, что Соединенные Штаты "в чрезвычайных обстоятельствах рассмотрят использование ядерных вооружений для защиты жизненно важных интересов США, их союзников и партнеров".

Как отмечается в статье, разница в том, что понимается под "чрезвычайными обстоятельствами". Согласно проекту, подготовленному администрацией Трампа, эти "обстоятельства могут включать существенные неядерные стратегические атаки": "атаки на гражданское население или инфраструктуру США, союзников и партнеров, а также атаки на ядерные силы США или союзников, их командование и управление либо системы предупреждения и оценки угрозы".

"В проекте явно не говорится, что сокрушительная кибератака на США будет в числе этих чрезвычайных обстоятельств. Однако эксперты назвали кибератаку одним из наиболее эффективных способов без использования ядерного оружия парализовать такие системы, как энергосеть, сети сотовой связи и опорные сети интернета", - подчеркивает издание.

По словам Кори Шейк из Международного института стратегических исследований, "раз кибероружие способно физически вывести из строя обширную инфраструктуру, что приведет к смертям", Пентагон нашел способ "установить фактор сдерживания". Как указывает издание, в проекте говорится об "особом беспокойстве" в связи с "расширяющимися угрозами в космосе и киберпространстве" американскому ядерному арсеналу.

The New York Times отмечает и другие различия с линией администрации Обамы: "Проект стратегии охватывает производство в США нового поколения небольших маломощных ядерных вооружений, некоторые из которых при администрации Обамы были в стадии разработки. Некоторые эксперты предупреждают, что подобное не столь крупное оружие может размыть грань между ядерным и неядерным вооружением и, следовательно, использовать его будет более заманчиво".

По данным газеты, в проекте также "прямо утверждается, что Россия испытывает свою первую автономную ядерную торпеду". "По мнению американских чиновников, она управляется в основном искусственным интеллектом для нанесения удара по США даже в том случае, если связь с Москвой прервется. Это первое публичное признание Вашингтоном существования такого подводного оружия, прототип которого впервые был задуман в 1960-х физиком Андреем Сахаровым, ставшим впоследствии одним из самых известных диссидентов Советского Союза", - говорится в статье.

Министр обороны Джим Мэттис во введении к докладу написал, что Россия внедряет "военные стратегии и возможности, успех которых опирается на ядерную эскалацию", цитирует издание. "Эти обстоятельства вкупе со вторжением России в Крым и ядерными угрозами нашим союзникам знаменуют беззастенчивое возвращение Москвы к состязанию великих держав", - приводит слова Мэттиса The New York Times.

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