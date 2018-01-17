Как в этом году декларировать доходы?

При декларировании доходов за прошлый год важно знать, что размер общего, не облагаемого налогом минимума в 2016 году составлял 180 евро в месяц. Если физическое лицо получает облагаемый налогом доход из разных источников, то он сам должен проследить, чтобы заявление об учете не облагаемого налогам минимума было подано только в одном месте – у выбранного им самим работодателя. Чаще всего это делают на основном месте работы.

Учет не облагаемого налогами дохода можно проверять на протяжении всего года в подрубриках страницы Налогового департамента e-maksuameti/e-toll: „Töötamine ja väljamaksed" → „TSD koondandmed" → „Väljamaksete andmete vaatamine".

Если в течение года не облагаемый налогом доход был учтен одновременно у нескольких работодателей, то человек должен подать декларацию о доходах и доплатить недоплаченный налог.

Передача не использованных льгот супругу

Физическое лицо может подать декларацию о доходах и если обложенный налогом доход за год оказался меньше 2160 евро, то оставшуюся сумму может использовать в качестве освобожденной от налогов его супруг. Это в случае, если общий годовой доход супругов не превысил за календарный год 50 400 евро.

Сумму или ее часть, превышающую облагаемый налогом доход, от процентов по жилищному кредиту, расходам на обучение и освобожденный от налогов доход за ребенка можно передать супругу, если супруги ведут совместное хозяйство.

Передачу налоговых льгот нужно указать в декларации о доходах, отметив соответствующее желание и личный код супруга, которому вы хотите передать неиспользованные льготы по налогами. Налогово-таможенный департамент автоматически переведет неиспользованную часть в декларацию о доходах супруга. А супругу нужно будет акцептовать переведенную ему налоговую льготу.

Декларировать можно и данные детей супруга, если сам супруг или второй родитель ребенка не задекларировал данные ребенка.

Оставшуюся не использованной часть освобожденного от налога дохода за ребенка можно перевести супругу, если супруги ведут совместное хозяйство.

Предельная сумма процентов по жилищному кредиту снизилась до 300 евро.

У пенсионеров не облагаемый налогом доход больше

В пенсионеров есть право на дополнительный, не облагаемый налогом доход в размере 2832 евро в год, или 236 евро в месяц. Итого пенсионеры могут получить 4992 евро в год, с которых не снимается подоходный налог, или 416 евро в месяц.

Если пенсионер не должен доплачивать подоходный налог, то он не обязан подавать декларацию о доходах. Обязанность подавать декларацию о доходах есть, например, в случае, если не облагаемый налогом доход был учтен дважды. Советуется подать декларацию и в случае, если не облагаемый налогом доход в течение годы не был учтен в полном объеме, или если не было подано заявление об учете не облагаемого налогом дохода, а потому подоходный налог снимался.