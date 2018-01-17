Как в этом году декларировать доходы?

Налоговый департамент дал советы, как справиться с декларированием доходов за 2017 год.
При декларировании доходов за прошлый год важно знать, что размер общего, не облагаемого налогом минимума в 2016 году составлял 180 евро в месяц. Если физическое лицо получает облагаемый налогом доход из разных источников, то он сам должен проследить, чтобы заявление об учете не облагаемого налогам минимума было подано только в одном месте – у выбранного им самим работодателя. Чаще всего это делают на основном месте работы.
Учет не облагаемого налогами дохода можно проверять на протяжении всего года в подрубриках страницы Налогового департамента e-maksuameti/e-toll: „Töötamine ja väljamaksed" → „TSD koondandmed" → „Väljamaksete andmete vaatamine".
Если в течение года не облагаемый налогом доход был учтен одновременно у нескольких работодателей, то человек должен подать декларацию о доходах и доплатить недоплаченный налог.
Передача не использованных льгот супругу
Физическое лицо может подать декларацию о доходах и если обложенный налогом доход за год оказался меньше 2160 евро, то оставшуюся сумму может использовать в качестве освобожденной от налогов его супруг. Это в случае, если общий годовой доход супругов не превысил за календарный год 50 400 евро.
Сумму или ее часть, превышающую облагаемый налогом доход, от процентов по жилищному кредиту, расходам на обучение и освобожденный от налогов доход за ребенка можно передать супругу, если супруги ведут совместное хозяйство.
Передачу налоговых льгот нужно указать в декларации о доходах, отметив соответствующее желание и личный код супруга, которому вы хотите передать неиспользованные льготы по налогами. Налогово-таможенный департамент автоматически переведет неиспользованную часть в декларацию о доходах супруга. А супругу нужно будет акцептовать переведенную ему налоговую льготу.
Декларировать можно и данные детей супруга, если сам супруг или второй родитель ребенка не задекларировал данные ребенка.
Оставшуюся не использованной часть освобожденного от налога дохода за ребенка можно перевести супругу, если супруги ведут совместное хозяйство.
Предельная сумма процентов по жилищному кредиту снизилась до 300 евро.
У пенсионеров не облагаемый налогом доход больше
В пенсионеров есть право на дополнительный, не облагаемый налогом доход в размере 2832 евро в год, или 236 евро в месяц. Итого пенсионеры могут получить 4992 евро в год, с которых не снимается подоходный налог, или 416 евро в месяц.
Если пенсионер не должен доплачивать подоходный налог, то он не обязан подавать декларацию о доходах. Обязанность подавать декларацию о доходах есть, например, в случае, если не облагаемый налогом доход был учтен дважды. Советуется подать декларацию и в случае, если не облагаемый налогом доход в течение годы не был учтен в полном объеме, или если не было подано заявление об учете не облагаемого налогом дохода, а потому подоходный налог снимался.
Если сумма пенсии меньше 2832 евро в год, или 235 евро в месяц, то:
- Пенсия работающего пенсионера подоходным налогом не облагается. Заявление об учете не облагаемого налогом минимума нужно было подать работодателю. В случае если заявление работодателю подано не было, то советуют подать декларацию о доходах Налогово-таможенному департаменту.
- Пенсия не работающего пенсионера подоходным налогом не облагается. Если иных доходов вы не получали, то подавать декларацию о доходах не нужно.
Если сумма пенсии больше 2832 евро в год или 236 евро в месяц, но меньше 4992 евро в год, то есть 416 евро в месяц, то:
- Работающий пенсионер подает заявление о не облагаемом налогом минимуме работодателю или Департаменту социального страхования. Декларацию советуют подавать, если зарплата была меньше 180 евро в месяц, а заявление об учете не облагаемого налогом минимума было подано работодателю, или не было подано вообще.
- Неработающий пенсионер подает заявление об учете не облагаемого налогом минимума Департаменту социального страхования. В случае если заявление подано не было, советуют подать декларацию о доходах Налогово-таможенному департаменту.
Если пенсия больше 4992 евро в год, или 416 евро в месяц, то:
- Работающий пенсионер подает заявление об учете не облагаемого налогом минимума работодателю или Департаменту социального страхования. В случае если заявление подано не было, советуют подать декларацию о доходах.
- Не работающий пенсионер подает заявление об учете не облагаемого налогом минимума Департаменту социального страхования. В случае если заявление подано не было, то советуют подать декларацию о доходах.
Было ли подано заявление в Департамент социального страхования, налоговики просят уточнить по телефону 612 1360. Дополнительную информацию о пенсиях можно найти на странице Департамента социального страхования. Также заявление просят подать, если этого прежде не было сделано.
Те люди, которые должны или хотят подать декларацию о доходах, смогут это сделать и задним числом за три года (2014-2016) до 31 марта 2018 года. Начиная с 1 апреля 2018 года, можно будет подать декларацию задним числом за 2015-2017 годы.