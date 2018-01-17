В Ласнамяэ джип врезался в дерево, три человека сбежали с места происшествия

Инцидент произошел в 12.43 в Ласнамяэ, недалеко от Раадику, 7. Джип проехал через зеленую зону и врезался в дерево. «По предварительным данным, очевидцы видели, как из машины выбежали три человека. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из них в результате ДТП», - сказали Postimees в пресс-службе Пыхьяской префектуры.