В Ласнамяэ джип врезался в дерево, три человека сбежали с места происшествия
17 января 2018 г., 15:39
В Таллинне в районе Ласнамяэ джип Cherokee Sport врезался в дерево и перевернулся набок, три находившихся в машине человека сбежали с места происшествия.
Инцидент произошел в 12.43 в Ласнамяэ, недалеко от Раадику, 7. Джип проехал через зеленую зону и врезался в дерево. «По предварительным данным, очевидцы видели, как из машины выбежали три человека. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из них в результате ДТП», - сказали Postimees в пресс-службе Пыхьяской префектуры.
Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого ДТП, сообщить об этом по номеру 112 или 61230000.
Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.