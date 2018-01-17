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  • В Ласнамяэ джип врезался в дерево, три человека сбежали с места происшествия

В Ласнамяэ джип врезался в дерево, три человека сбежали с места происшествия

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ФОТО: Marko Saarm

В Таллинне в районе Ласнамяэ джип Cherokee Sport врезался в дерево и перевернулся набок, три находившихся в машине человека сбежали с места происшествия.

Инцидент произошел в 12.43 в Ласнамяэ, недалеко от Раадику, 7. Джип проехал через зеленую зону и врезался в дерево. «По предварительным данным, очевидцы видели, как из машины выбежали три человека. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из них в результате ДТП», - сказали Postimees в пресс-службе Пыхьяской префектуры.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого ДТП, сообщить об этом по номеру 112 или 61230000.

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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