среда, 17 января 2018 г.
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Фото: уютный интерьер в хрущевской пятиэтажке

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ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Мы часто публикуем фотографии интерьеров перестроенных хрущевок, и вот на сайте InMyRoom нашли очередной, очень симпатичный. То, что квартира находится в Москве, нас не смутило: хрущевка, как говорится, и в Африке хрущевка.

«Заказчики, молодая супружеская пара, пришли к нам с идеей создать интерьер, используя три стиля: классический, скандинавский и бохо, – рассказывает дизайнер проекта Екатерина Саламандра. – Они хотели, чтобы в интерьере была использована плитка в форме шестигранников, много дерева, синий цвет и португальский орнамент азулежу.

Требовалось создать достаточное количество мест для хранения и сгладить неудобства узкой спальни и маленькой хрущевской кухни. При всем этом хотелось избежать лишней мебели и загромождения пространства.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Стену между гостиной и кухней демонтировали,  в образовавшемся проеме установили раздвижную перегородку. Объединенное пространство позволило решить проблемы маленькой кухни. 

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

В стене между большой комнатой и узкой спальней проделали два симметричных дверных проема. Это решение стало отправной точкой в создании интерьера: симметричные композиции были поддержаны элементами классического стиля. Для баланса в интерьер добавили немного асимметрии. В спальню теперь можно попасть через две двери. У каждого супруга есть комфортный доступ к кровати, через одну дверь удобно проходить в зону хранения вещей, а через другую – к бюро с убранным в него компьютером. 

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Основная часть мебели создана по эскизам дизайнеров: кухня, шкафы, мебель в прихожей. Есть несколько предметов из ИКЕА: модульный диван, тумба под телевизор, бюро. Марокканские пуфы нашли в специализированном магазине в Москве. Винтажные вещи –  хрустальный подвесной светильник в зоне кухни, фарфоровые птицы на стене спальни и коврики у кроватей – добавлены по просьбе заказчиков. 

Подробное описание, фото и план квартиры находятся ЗДЕСЬ.

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