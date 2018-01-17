Volkswagen оставит Европу без популярной модели

Компания Volkswagen официально объявила о том, что она не собирается делать европейскую модификацию седана Jetta нового поколения. Модель будет предлагаться только в Северной Америке, а также в Китае под названием Sagitar, пишет motor.ru.
При этом в России, по данным «Авторевю», седан все же появится. Экспортировать его будут из Мексики. Поставки начнутся в 2019-м.
«Джетта» седьмого поколения дебютировала на автосалоне в Детройте. Модель построили на модульной платформе MQB, которая использовалась при создании Golf, Tiguan, Passat и Arteon. Вместе с этим седан получил восьмидиапазонную автоматическую коробку передач, хотя прежде комплектовался «роботом» с двумя сцеплениями.
Седан также укомплектовали цифровой приборной панелью, 400-ваттной аудиосистемой, подогревом и вентиляцией передних кресел и светодиодными фарами головного света.