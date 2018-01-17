Тест: на одном ли вы умственном уровне с Дональдом Трампом?

Президент США Дональд Трамп, помимо стандартного медицинского осмотра, также прошел тест на проверку памяти и выявление признаков деменции. Проверка была проведена в связи с сомнениями общественности относительно того, что Трамп в состоянии быть президентом.
Трамп успешно прошел десятиминутный тест, получив максимальные 30 пунктов.
«Признаков каких-либо когнитивных проблем нет», - сказал врач Белого дома Ронни Джексон. Проверка умственного состояния президента США была проведена впервые.
Помимо этого, проверили в том числе частоту сердечного ритма президента, вес, кровяное давление, уровень сахара и холестерола, который находится на грани опасного и повысился со 169 мг/дл в сентябре до 223 мг/дл.
По данным врача, рост 71-летнего Трампа 190 см, он весит 108 кг.
Руководил проверкой здоровья контрадмирал Военно-морских сил Ронни Джексон, который является врачом в Белом доме с 2006 года.
Однако, по словам критиков, пройденный Трампом тест на самом деле не показывает, умственно здоров президент или нет: тест лишь доказывает, что Трамп может распознать льва и запоминать слова.
RT funder: Below is the mental fitness test Trump took. It’s “a cognitive screening test designed to assist Health Professionals in the detection of mild cognitive impairment and Alzheimer's disease.” It does nothing to prove Trump isn’t completely batsh… pic.twitter.com/IQdY4jDKkt— Bernie Sanders 2020! (@BernieTheBest1) January 17, 2018