Тест: на одном ли вы умственном уровне с Дональдом Трампом?

Трамп успешно прошел десятиминутный тест, получив максимальные 30 пунктов.

«Признаков каких-либо когнитивных проблем нет», - сказал врач Белого дома Ронни Джексон. Проверка умственного состояния президента США была проведена впервые.

Помимо этого, проверили в том числе частоту сердечного ритма президента, вес, кровяное давление, уровень сахара и холестерола, который находится на грани опасного и повысился со 169 мг/дл в сентябре до 223 мг/дл.

По данным врача, рост 71-летнего Трампа 190 см, он весит 108 кг.

Руководил проверкой здоровья контрадмирал Военно-морских сил Ронни Джексон, который является врачом в Белом доме с 2006 года.

Однако, по словам критиков, пройденный Трампом тест на самом деле не показывает, умственно здоров президент или нет: тест лишь доказывает, что Трамп может распознать льва и запоминать слова.