Торопитесь! Таллинн недорого продает много принадлежащей ему недвижимости

Например, в Нымме это ½ мысленная часть застроенного участка в Нымме на улице Сихи, 26. У сособственника есть право первоочередной покупки.

В Пыхья-Таллинне на продажу выставлены квартиры и комнаты:

Пухангу, 4a – 20 площадью 21,8 м2 по начальной цене 34 900 евро;

Эдала, 5 – 49, ½ мысленная часть, реальная площадь – 75,9 м2 по начальной цене 42 500 евро, у сособственника – первоочередное право выкупа;

Копли, 69e – 49 площадью 18,5 м2 по стартовой цене 27 100 евро и Копли, 69е – 71 площадью 19 м2 по начальной цене - 24 200 евро.

Также в аукционе будет участвовать недвижимость на улицах Рандла, Катузепапи, Туукри, Люхике Ялг, а также за пределами Таллинна.