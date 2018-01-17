PPA продает пограничное судно Kati

Департамент полиции и погранохраны (PPA) решил продать пограничное судно PVL-202 Kati.
«Пограничное судно Kati было построено в 1966 году, средний срок эксплуатации составляет 25-30 лет. Судно находится в хорошем состоянии, но в связи с тем, что этим летом ему на смену придет новое судно, мы решили выставить Kati на продажу. Новое судно быстрее, устойчивее к морским условиям, более многофункционально, для его современных устройств и машин проще найти запчасти», - сообщила BNS пресс-секретарь PPA Оля Кивистик.
Kati, построенное в 1966 году в Германии в качестве рыболовного траулера, в 1985 году прошло полную реконструкцию и в дальнейшем использовалось береговой охраной Швеции под названием KBV-003. 15 мая 2002 года погранохрана Эстонии торжественно приняла судно, подаренное Эстонии по решению правительства Швеции. Эстонская погранохрана назвала судно PVL-202 Kati, его крестной стала Ингрид Рюйтель. 10 августа 2005 года Kati участвовало в спасательных работах по ликвидации несчастного случая с вертолетом, произошедшего вблизи Таллинна.
Пограничное судно PVL-202 Kati выставлено на продажу на портале аукционов Osta.ee по стартовой цене 165 000 евро до 16 февраля.