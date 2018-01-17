PPA продает пограничное судно Kati

«Пограничное судно Kati было построено в 1966 году, средний срок эксплуатации составляет 25-30 лет. Судно находится в хорошем состоянии, но в связи с тем, что этим летом ему на смену придет новое судно, мы решили выставить Kati на продажу. Новое судно быстрее, устойчивее к морским условиям, более многофункционально, для его современных устройств и машин проще найти запчасти», - сообщила BNS пресс-секретарь PPA Оля Кивистик.