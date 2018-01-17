Министерство финансов: теперь каждый человек должен чуть больше думать о своих доходах

Почему реформа реализуется таким образом, что многие до сих пор не понимают, как рассчитывать минимум и почему это не разъяснили заранее, в рамках темы дня портала Stolitsa.ee прокомментировали в Министерстве финансов:

«В последние месяцы Налогово-таможенный департамент (MTA) совместно с Департаментом социального страхования (SKA) активно занимался оповещением населения: в различных СМИ были опубликованы статьи и интервью, SKA постарался донести информацию индивидуально до всех пенсионеров, к тому же работники как MTA, так и SKA ежедневно консультируют людей.

Тот факт, что люди думают о расчете своего не облагаемого налогом минимума, чтобы избежать доплаты подоходного налога в 2019 году, показывает, что до них дошла суть реформы. Если у человека в связи с этим возникают вопросы, то он всегда может написать или позвонить в MTA/SKA. Подробные вспомогательные материалы об изменениях доступны и на домашней странице MTA.

Так как с этого года основанием для расчета не облагаемого налогом минимума является весь доход человека, то есть помимо зарплаты также, к примеру, пенсия, дивиденды, доходы от аренды и т.п., то MTA затрудняется привести одно простое решение, которое работало бы для всех. Это значит, что теперь каждый человек должен чуть больше думать о своих доходах, а это может сбить с толку.

Для обычного наемного работника, единственным доходом которого является фиксированный месячный оклад, с внедрением новой системы ничего не меняется. Сложнее дела обстоят с теми, кто получает трудовой доход из разных источников, имеет дополнительный доход и чей доход привязан к плате по результатам труда, дополнительным часам и т.д.