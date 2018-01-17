среда, 17 января 2018 г.
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«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

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  • Видео: в Риге полиция строго наказала туриста, забравшегося на крышу чужого автомобиля

Видео: в Риге полиция строго наказала туриста, забравшегося на крышу чужого автомобиля

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ФОТО: скриншот с TVNET

16 января около четырех часов утра работники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили неподалеку от торгового центра Galerija Centrs трех мужчин, которые, толкая друг друга, направлялись в сторону Центральной станции.

Один мужчина неожиданно забрался на рядом припаркованное транспортное средство и прошелся по нему. На место событий тут же направился экипаж полиции, пишет Rus.TVNET.

При содействии работников центра видеонаблюдений мужчины, оказавшиеся иностранцами, были быстро обнаружены и задержаны на улице Аудею.

Изначально турист отрицал свои действия, но позже, когда узнал о том, что в Старом городе ведется видеонаблюдение, признался, что ходил по машине.

В то же время еще один экипаж полиции направился к пострадавшей автомашине. Полицейские осмотрели ее, констатировав, что повреждений нет.

На иностранца составлен протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство и применен денежный штраф в размере 200 евро. Турист оплатил штраф на месте посредством банковской карты.

Видео инцидента можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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