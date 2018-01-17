Раймонд Кальюлайд: нападки на ПБК – часть предвыборной кампании правых

Каарел Таранд в качестве частного лица может верить во что он хочет. Судя по опубликованной 12 января в газете Postimees статье он убежден в виновности Центристской партии, которая зомбирует жителей Эстонии с помощью телеканала ПБК. Однако совершенно неприемлемо, чтобы один из руководителей Комиссии по надзору за финансированием партий действовал по принципу «назначим Центристскую партию виноватой, а доказательства и статьи найдутся».
Вся аргументация Таранда не выдерживает критики. «Нагло бросив перчатку всему эстонскому народу, они утверждают, что Таллинн является двуязычным городом», - пишет он в своей статье. На самом деле Центристская партия считает всех жителей Эстонии частью эстонского народа, независимо от их родного языка.
В Эстонии живут представители около 200 народов. Наша столица не двуязычная, а многонациональная и многоязычная.
Что касается дискуссии вокруг ПБК, то главных вопросов всего четыре. Постараюсь на них ответить.
- Является ли ПБК пропагандистским каналом Российской Федерации?
- Угрожает ли покупка рекламного или эфирного времени на ПБК безопасности Эстонии?
- Должен ли Таллинн покупать эфирное время на русскоязычных каналах?
- Получила ли Центристская партия на местных выборах незаконное преимущество перед другими партиями благодаря ПБК?
Отвечу по порядку. Является ли ПБК пропагандистским каналом Российской Федерации? Да, является. ПБК транслирует программу российского государственного телеканала. Но у ПБК есть также местная эстонская редакция. Созданные ею передачи размещены в интернете, так что каждый желающий может убедиться, что в них фигурируют не только центристы. Интервью ПБК давали как нынешний председатель Партии реформ Ханно Певкур, так и Андрус Ансип, в том числе и после событий в Грузии и на Украине.
Хор правых политиков дружно хает «вражеский канал», но те же самые политики с готовностью встают перед микрофонами и камерами ПБК, как только представляется для этого возможность. Получается, что если ПБК интервьюирует Кылварта, это пропаганда, а если интервью дает Ладынская, то все в порядке.
Угрожает ли покупка рекламного или эфирного времени на ПБК безопасности Эстонии? Не угрожает. Большинство популярных российских каналов не предоставляют Эстонии возможности распространить свою информацию. Зато на ПБК такая возможность существует. Не использовать такую возможность было бы неразумно.
Должен ли Таллинн покупать эфирное время на русскоязычных каналах? Конечно, должен.
Не секрет, что я скептически отношусь к Таллиннскому телевидению. Я никогда не верил в успех этого проекта. Поэтому я считаю, что и свои передачи на эстонском языке Таллинн мог бы показывать на коммерческих каналах. Или по меньшей мере сотрудничать с ними в сфере дальнейшего развития ТТВ.
Но это – моя личная позиция, которая не совпадает с официальной позицией Центристской партии. В предвыборной программе центристов однозначно говорилось о сохранении городского телеканала. Как Аас, так и Кылварт неоднократно заявляли перед выборами о необходимости сохранения существующих городских СМИ.
Избиратели сделали свой выбор. Таллиннская оппозиция имела бы шанс изменить нынешнее положение, если бы получила на выборах хотя бы на один голос больше. Но этого не произошло.
После выборов оппозиция отказалась от переговоров о создании коалиции в Таллинне, упустив, таким образом, еще одну возможность повлиять на столичную медиа-политику.
В этой ситуации не остается ничего другого, чем констатировать, что следующая возможность появится через четыре года. И я действительно советую нашим оппонентам постараться лучше подготовиться к выборам.
Получила ли Центристская партия на местных выборах незаконное преимущество перед другими партиями благодаря ПБК? Конечно, каждое упоминание политика в СМИ увеличивает его узнаваемость и повышает шансы на избрание.
В качестве доказательства того, что за успехом центристов на выборах стоит именно ПБК, многие наши критики опираются на данные, собранные Олегом Самородним. Однако выводы при этом делаются самые произвольные. Например: Самородний выяснил, что в 2013 году по ПБК часто показывали Эдгара Сависаара и Ольгу Иванову, которые затем получили много голосов на выборах. В 2017 году, по данным исследователя, Иванову и Сависаара по ПБК больше не показывали и, соответственно, собранный ими урожай голосов значительно снизился. Из этого, естественно, делается вывод, что результат выборов напрямую зависит от частоты мелькания политика на голубом экране.
Но четыре года назад Сависаар был мэром Таллинна, а Иванова возглавляла крупнейший столичный район Ласнамяэ. В 2017 году ситуация изменилась кардинальным образом – Сависаар был смещен с должности мэра, а Иванова переместилась из Ласнамяэ на Тоомпеа. Безусловно, это повлияло как на результаты выборов, так и на частоту появления данных политиков в муниципальных телепередачах.
Кстати, на протяжении всего предвыборного периода создатели альтернативного избирательного союза Сависаар, Иванова и Тоом не просто фигурировали, но, можно сказать, доминировали как в эстонских, так и в русскоязычных СМИ. Все, что они говорили, сразу же публиковалось. Видимо, все же проблема была не в замалчивании, а в качестве их платформы.
Я понимаю оппозиционные партии, которые пытаются найти оправдание своему поражению на выборах. Само собой, виноваты не Михал, Вакра и Аэг, а центристы, Россия и Путин.
Я не сомневаюсь в том, что Комиссия по надзору за финансированием партий возбудит расследование в отношении городских передач на ПБК. Если будет вынесен обвинительное заключение, то Центристская партия сможет обжаловать его в суде, который и примет в конечном итоге объективное решение.
Со своей стороны могу сказать, что для меня как для старейшины Пыхья-Таллинна передачи ПБК были эффективным инструментом для взаимодействия с местными жителями.
Конечно, раздутую вокруг ПБК истерику следует рассматривать, как часть предвыборной кампании правой политической элиты, которая пытается в очередной раз сыграть на противопоставлении себя Центристской партии.
Все просто: эстонцев пытаются убедить в пророссийской ориентации Центристской партии в надежде, что это поможет реформистам выиграть парламентские выборы и вернуться во власть. Ни капли правды в этом нет и быть не может.