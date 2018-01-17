Раймонд Кальюлайд: нападки на ПБК – часть предвыборной кампании правых

В этой ситуации не остается ничего другого, чем констатировать, что следующая возможность появится через четыре года. И я действительно советую нашим оппонентам постараться лучше подготовиться к выборам.

Получила ли Центристская партия на местных выборах незаконное преимущество перед другими партиями благодаря ПБК? Конечно, каждое упоминание политика в СМИ увеличивает его узнаваемость и повышает шансы на избрание.

В качестве доказательства того, что за успехом центристов на выборах стоит именно ПБК, многие наши критики опираются на данные, собранные Олегом Самородним. Однако выводы при этом делаются самые произвольные. Например: Самородний выяснил, что в 2013 году по ПБК часто показывали Эдгара Сависаара и Ольгу Иванову, которые затем получили много голосов на выборах. В 2017 году, по данным исследователя, Иванову и Сависаара по ПБК больше не показывали и, соответственно, собранный ими урожай голосов значительно снизился. Из этого, естественно, делается вывод, что результат выборов напрямую зависит от частоты мелькания политика на голубом экране.

Но четыре года назад Сависаар был мэром Таллинна, а Иванова возглавляла крупнейший столичный район Ласнамяэ. В 2017 году ситуация изменилась кардинальным образом – Сависаар был смещен с должности мэра, а Иванова переместилась из Ласнамяэ на Тоомпеа. Безусловно, это повлияло как на результаты выборов, так и на частоту появления данных политиков в муниципальных телепередачах.

Кстати, на протяжении всего предвыборного периода создатели альтернативного избирательного союза Сависаар, Иванова и Тоом не просто фигурировали, но, можно сказать, доминировали как в эстонских, так и в русскоязычных СМИ. Все, что они говорили, сразу же публиковалось. Видимо, все же проблема была не в замалчивании, а в качестве их платформы.

Я понимаю оппозиционные партии, которые пытаются найти оправдание своему поражению на выборах. Само собой, виноваты не Михал, Вакра и Аэг, а центристы, Россия и Путин.

Я не сомневаюсь в том, что Комиссия по надзору за финансированием партий возбудит расследование в отношении городских передач на ПБК. Если будет вынесен обвинительное заключение, то Центристская партия сможет обжаловать его в суде, который и примет в конечном итоге объективное решение.

Со своей стороны могу сказать, что для меня как для старейшины Пыхья-Таллинна передачи ПБК были эффективным инструментом для взаимодействия с местными жителями.

Конечно, раздутую вокруг ПБК истерику следует рассматривать, как часть предвыборной кампании правой политической элиты, которая пытается в очередной раз сыграть на противопоставлении себя Центристской партии.