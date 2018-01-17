Фото: масленичные булочки поступили в продажу

Булочки, наполненные взбитыми сливками, продаются не только в больших торговых центрах товарищества потребителей COOP в Ярвамаа, но и в mini-Rimi. Можно купить упаковку с двумя или четырьмя булочками, цена от 1.95 до 4.25 евро.