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Фото: масленичные булочки поступили в продажу

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ФОТО: Lugeja foto

Масленичные булочки.

Не успели в магазинах закончится пипаркооки, как на полках появились масленичные булочки, передает Järva Teataja.

Булочки, наполненные взбитыми сливками, продаются не только в больших торговых центрах товарищества потребителей COOP в Ярвамаа, но и в mini-Rimi. Можно купить упаковку с двумя или четырьмя булочками, цена от 1.95 до 4.25 евро.

Масленица в этом году будет 13 февраля. К этому времени подскочат продажи булочек и горохового супа.

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