Фото: масленичные булочки поступили в продажу
17 января 2018 г., 17:03
Не успели в магазинах закончится пипаркооки, как на полках появились масленичные булочки, передает Järva Teataja.
Булочки, наполненные взбитыми сливками, продаются не только в больших торговых центрах товарищества потребителей COOP в Ярвамаа, но и в mini-Rimi. Можно купить упаковку с двумя или четырьмя булочками, цена от 1.95 до 4.25 евро.
Масленица в этом году будет 13 февраля. К этому времени подскочат продажи булочек и горохового супа.