На Европу надвигается вторая волна аномальных снегопадов: авиакомпании отменяют рейсы

Британские метеорологи предупреждают о приближении к европейскому континенту шторма Фионн. Сильный ветер до 130 км/ч со снегом ожидается на большей части Англии, Уэльса и Северной Ирландии уже вечером в среду, 17 января. Не исключены снегопады в Шотландии. Власти предупреждают об угрозе разрушений, которая сохранится в течение всего четверга, пишет turizm.ru.

Кроме того, сообщается о возможных перебоях в работе метрополитена и нарушении дорожного, железнодорожного и паромного сообщения. В прибрежных зонах возможно образование высоких волн, что может привести к выбросу крупного мусора на расположенные рядом дороги и объекты.

К четвергу стихия достигнет Нидерландов и дальше двинется в северную Германию. Голландские метеорологи предупреждают о большом количестве осадков в виде дождя, града и снега, а также сильном ветре на севере страны. Аэропорт «Схипхол» в связи с непогодой не исключает 18 января изменений в расписании. Авиакомпания KLM уже объявила об отмене 114 рейсов в период с 10:00 до 12:00. О возможных перебоях сообщают и операторы железных дорог. Многие районы Нидерландов готовятся к повторению шторма, произошедшего 3 января 2018 года.