Военачальник: в НАТО воспринимают Россию как стратегического соперника

«Возвращение России как стратегического конкурента, растущая нестабильность в Африке и на Ближнем Востоке, а также терроризм оказывают влияние на нашу стратегию», - сказал он на пресс-конференции по итогам сессии Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов в Брюсселе.

По его словам, обстановка в области в мире безопасности осложняется быстрым распространением новых технологий.

Скапаротти подчеркнул, что альянсу необходимо делать усилия, чтобы Россия не обошла его в ряде военных сфер. «Есть сферы, в которых мы доминировали. Но если ничего не предпринимать, то через, скажем, пять лет мы утратим лидерство», - сказал он.

Председатель Военного комитета НАТО Петр Павел также отметил, что «Россия является вызовом для нашей безопасности». Он пояснил, что НАТО наблюдает за активизацией РФ в ряде частей света. В частности, он напомнил о событиях в Крыму, на востоке Украины, Сирии и в средиземноморском регионе в целом.