Погоня за подозреваемым в тяжком преступлении попала в объектив видеорегистратора

По словам руководителя службы превенции и делопроизводства Пярнуского полицейского участка Юллара Кютта, в понедельник в 22.20 в Центр тревоги поступило сообщение о движущемся в направлении Тыстамаа автомобиле Opel, за рулем которого находился 25-летний мужчина и где могла также находиться жертва преступления.

Получив эту информацию, полицейский патруль выехал на поиски автомобиля и нашел его в районе Валгеранна. При приближении полицейских Opel на большой скорости скрылся. Вновь машину Микка патрульные обнаружили в 23.30 на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Она направлялась в сторону Икла.

Для остановки автомобиля полиция включила проблесковые маячки, но водитель лишь прибавил скорость и попытался оторваться. Полиции удалось остановить его около 23.55 в волости Хяэдемеэсте на парковке неподалеку от второстепенной дороги.

Полицейские заблокировали путь для машины Микка, но забыли поставить свой автомобиль на ручник, вследствие чего полицейская машина провалилась передней частью в канаву. Находившийся за рулем Opel мужчина тем временем вышел из автомобиля и бросился в лес, полицейские кинулись за ним, но ночные поиски не принесли результатов. В машине находилась 20-летняя женщина, скорая доставила ее в больницу.

Во вторник утром к поискам на местности привлекли спасателей. Микка искали на двух ATV, к поискам был также привлечен вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны. В течение дня полиция проверила адреса и места, где Микк мог бы находиться. Его задержали во вторник в 17.45 в Пярну на улице Яннсена. При появлении полицейских Микк попытался от них сбежать. Как сбежавший Микк попал из леса Хяэдемеэсте в Пярну, за несколько десятков километров от места побега, пока неизвестно, это выяснит следствие.