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  • Страны Балтии совместно закупят вакцины от ротавируса и пневмококка

Страны Балтии совместно закупят вакцины от ротавируса и пневмококка

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ФОТО: Scanpix

Вакцинация.

Латвия совместно с Эстонией приобретет вакцины от ротавирусной инфекции, а совместно с Литвой - вакцины против пневмококка, рассказала на заседании подкомиссиии по балтийским вопросам комиссии Сейма по иностранным делам представитель Минздрава Литвы Агнесе Валюлиене.

Несколько лет назад уже предпринимались попытки организовать совместные закупки всех трех стран Балтии, но они закончились безрезультатно.

По словам Валюлиене, сейчас договоры с Литвой и Эстонией заключены на два года. Относительно дальнейших закупок пока ясности нет, о них можно будет судить в начале 2019 года.

Латвия и Эстония купят вместе 61 тыс вакцин от ротавируса. Благодаря этому закупка обойдется на 25% дешевле.

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