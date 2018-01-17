Страны Балтии совместно закупят вакцины от ротавируса и пневмококка

Несколько лет назад уже предпринимались попытки организовать совместные закупки всех трех стран Балтии, но они закончились безрезультатно.

По словам Валюлиене, сейчас договоры с Литвой и Эстонией заключены на два года. Относительно дальнейших закупок пока ясности нет, о них можно будет судить в начале 2019 года.