Пирамида, втянувшая тысячи жителей Эстонии, с треском развалилась

Пирамидальная схема Kairos Technologies рухнула. Тысячи людей, занявших деньги у родственников или в банке, оказались в долгах, пишет Postimees.
«Хочешь разбогатеть? Заплати 2777 долларов и, ничего не делая, получишь за год почти 7000 евро». Так рекламировали начавшую распространяться два года назад бизнес-схему, прятавшуюся под звучным названием Kairos Technologies обычные жители Эстонии.
Деньги, как заявлялось, должны были поступать от крупный корпораций, например, от Nissan, который якобы рассредоточено хранил свои секретные данные на жестких дисках членов Kairos, вложивших в пирамиду свои деньги.
Финансовые специалисты выступили с резкой критикой этих заявлений и определили этот бизнес как классическую схему Понци (финансовая пирамида, названная именем своего изобретателя Чарльза Понци - ред.).
Валерий Холодняков, который считается одним из первых распространителей схемы Kairos в Эстонии, в 2016 году объяснял в опубликованном в соцсетях видео беспочвенность обрушившейся на Kairos критики.
«Когда-то не верили, что можно летать самолетом. Когда-то телефон и телевизор были фантастикой. Несмотря на это, к нам присоединилось уже 147 000 человек», - писал он, добавляя, что лично встречался с президентом и ИТ-специалистом Kairos.
«Зачем ему обманывать людей. Он хочет что-то дать человечеству», - заявлял тогда Холодняков.
Значки долларов перед глазами
Возможность легко заработать крупную сумму привлекла в пирамиду Танеля (фамилия редакции известна), который в обычной жизни занимается анализом бизнес-моделей. Он взял быстрый кредит и вложил в пирамиду 2500 евро.
«Я присоединился к Kairos в июле 2016 года, когда приобрел за 125 долларов самый дешевый пакет. Поскольку оговоренная сумма каждую ночь поступала на счет Kairos, как и было обещано в договоре, я быстро поддался азарту и уже через шесть дней купил самый дорогой пакет за 2777 долларов. Для этого я взял быстрый кредит на 2000 евро и продал свой только что приобретенный iPad mini 4», - рассказал он.
По словам Танеля, его заворожила простота бизнеса. Тогда разговоры критиков его совершенно не беспокоили: «Тогда ведь все работало».
«Когда программа была инсталлирована, было видно, что на жестком диске действительно мало места», - добавляет он.
Десятилетиями занимавшийся кибербезопасностью Пеэтер Марвет исследовал вопрос подробнее, и выяснилось, что траффик на занятом пространстве жесткого диска отсутствует.
«В Kairos это объяснили тем, что данные настолько сильно закриптованы и их настолько тяжело распознать, что обычные специалисты и не могут их увидеть», - рассказал Танель.
Крах
На сегодняшний день зарегистрированное в Великобритании предприятие Kairos Technologies объявлено банкротом, фирму ликвидируют.
По оценке Танеля, в пирамиде приняли участие тысячи человек. Утверждается, что среди них были работники коммерческих банков, учителя, представители торговли и сотрудники известных стартапов.
«Kairos для меня была первой из трех схем, за присоединение к которым я в общей сложности заплатил около 3650 евро и получил назад примерно 2350 евро. Если бы бизнес-модели доработали до конца, я бы заработал почти 10 000 евро», - говорит Танель.
По его словам, друзья, вовлеченные в пирамиду и потерявшие деньги, зла на него не держат.
«Мы все оказались жертвами. Один в другого пальцем не тычет. Я сразу сказал друзьям, что есть риск, и не исключено, что они потеряют деньги».
По словам Танеля, вложения окупаются лишь у тех, кто сможет увидеть в таких проектах перспективу на пару лет и начнет усердно вербовать людей.
«Такие схемы удерживает на плаву лишь спекуляция и вера людей в то, что схема работает», - убежден он.
«То, что с помощью инвестиций, за которые сулят 100-250-процентную производительность капитала, сможет обогатиться и обычный человек, в реальности - утопия и мечта, которая рано или поздно закончится», - говорит наученный горьким опытом Танель.
Инициатор не берет на себя ответственность
Танель сказал, что точно не знает, кто первый в Эстонии начал заниматься этим проектом, но больше всего публично по этой теме высказывались гуру сетевого маркетинга Альгис Альтмяэ и выруский тренер по легкой атлетике Валерий Холодняков.
«Я обычный человек, как и все остальные, я не могу говорит от лица фирмы», - сказал Холодняков.
Он признается, что был одним из первых, кто начал заниматься этим в Эстонии, но титул инициатора брать на себя не хочет. «Меня считают инициатором, поскольку я высказывался по этой теме. Другие в Таллинне и в Нарве просто молчат», - сказал Холодняков.
По его словам, он писал письма руководству фирмы, но ни на одно из них не последовало ответа. «И официально не оповестили ни письмом, ни на сайте. Все просто затихло», - сказал Холодняков.
«Я лишь советовал»
«Обычно в первый год банкротятся 90 предприятий из ста, потому что конкуренция высока и денег нет. И в интернете, и в обычном бизнесе», - говорит Холодняков.
Как же обстоят дела у него самого? «Единственные, кого я завербовал, - это члены моей семьи. Семья, мать, сестры и их родственники. Они потеряли деньги, и я должен теперь с этим жить», - говорит Холодняков.
«Если говоришь другу, что вот там очень хорошая пицца, что же делать, если пицца оказалась нехорошей? Ты сделал выбор, а я лишь посоветовал. Попался на крючок. Каждый день происходят такие вещи».
Департамент защиты прав потребителя предостерегает
Важно, чтобы люди знали, что, в отличие от сетевого маркетинга, пирамидальная схема, согласно Закону о защите потребителя, вводит в заблуждение и является запрещенным приемом торговли.
«В случае пирамидальной схемы получение дохода во многом зависит от количества завербованных вкладчиков, а сетевой маркетинг исходит из способностей человека к торговле и конкретных объемов продаж», - сказала пресс-секретарь департамента Пилле Кальда.
Департамент защиты прав потребителя призывает людей быть бдительными, сохранять критическое мышление и не ввязываться в сомнительные схемы.