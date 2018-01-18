Пирамида, втянувшая тысячи жителей Эстонии, с треском развалилась

«Мы все оказались жертвами. Один в другого пальцем не тычет. Я сразу сказал друзьям, что есть риск, и не исключено, что они потеряют деньги».

По словам Танеля, вложения окупаются лишь у тех, кто сможет увидеть в таких проектах перспективу на пару лет и начнет усердно вербовать людей.

«Такие схемы удерживает на плаву лишь спекуляция и вера людей в то, что схема работает», - убежден он.

«То, что с помощью инвестиций, за которые сулят 100-250-процентную производительность капитала, сможет обогатиться и обычный человек, в реальности - утопия и мечта, которая рано или поздно закончится», - говорит наученный горьким опытом Танель.

Инициатор не берет на себя ответственность

Танель сказал, что точно не знает, кто первый в Эстонии начал заниматься этим проектом, но больше всего публично по этой теме высказывались гуру сетевого маркетинга Альгис Альтмяэ и выруский тренер по легкой атлетике Валерий Холодняков.

«Я обычный человек, как и все остальные, я не могу говорит от лица фирмы», - сказал Холодняков.

Он признается, что был одним из первых, кто начал заниматься этим в Эстонии, но титул инициатора брать на себя не хочет. «Меня считают инициатором, поскольку я высказывался по этой теме. Другие в Таллинне и в Нарве просто молчат», - сказал Холодняков.

По его словам, он писал письма руководству фирмы, но ни на одно из них не последовало ответа. «И официально не оповестили ни письмом, ни на сайте. Все просто затихло», - сказал Холодняков.

«Я лишь советовал»

«Обычно в первый год банкротятся 90 предприятий из ста, потому что конкуренция высока и денег нет. И в интернете, и в обычном бизнесе», - говорит Холодняков.

Как же обстоят дела у него самого? «Единственные, кого я завербовал, - это члены моей семьи. Семья, мать, сестры и их родственники. Они потеряли деньги, и я должен теперь с этим жить», - говорит Холодняков.

«Если говоришь другу, что вот там очень хорошая пицца, что же делать, если пицца оказалась нехорошей? Ты сделал выбор, а я лишь посоветовал. Попался на крючок. Каждый день происходят такие вещи».

Департамент защиты прав потребителя предостерегает

Важно, чтобы люди знали, что, в отличие от сетевого маркетинга, пирамидальная схема, согласно Закону о защите потребителя, вводит в заблуждение и является запрещенным приемом торговли.

«В случае пирамидальной схемы получение дохода во многом зависит от количества завербованных вкладчиков, а сетевой маркетинг исходит из способностей человека к торговле и конкретных объемов продаж», - сказала пресс-секретарь департамента Пилле Кальда.