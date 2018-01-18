Быть или не быть: магазины не единодушны в идее отказа от центов

Пресс-секретарь Rimi Eesti Катрин Батс сказала, что розничные торговцы приветствуют все, что снизило бы расходы на оборот наличных, но такая система требует крупной разъяснительной работы.

«Это правда, что наличные несут розничным торговцам большие расходы. Также округление значительно упростило бы работу обслуживающего персонала, если количество выдаваемой в качестве сдачи центов сократится. Впрочем, для опытных работников это не является большой проблемой».

Согласно плану Банка Эстонии при округлении торговцам придется один раз обновить имеющиеся в магазинах кассовые системы. Батс в этом усомнилась: «Тут вопрос, насколько возможно и просто добавление функции округления в кассовые системы. Это сложно сказать, поскольку пока мы это не изучали».

По словам пресс-секретаря, система нуждается в большой разъяснительной работе: «Не все клиенты увидят выигрыш от такого округления. А это может означать, что на наших работников свалится нагрузка по разъяснению».

Представитель сети Coop Мартин Мийдо был немногословен и сказал, что мнение об изъятии центов из оборота они должны еще сформулировать, но на первый взгляд кажется, что речь идет о разумной инициативе, при которой никому из участников не грозят плохие последствия.

Руководитель по закупкам-породажам сети Grossi Эве Хейнсаар сказала, что их позиция такова, что для Эстонии такой шаг пока преждевременен.

«Если, например, спички стоят три цента, то в этом случае цена для потребителя на них поднимется до пяти центов, это в свою очередь означает, что цена на товар повысится на 67 процентов. То же касается и сырков. Если два сырка стоят 48 центов, то в кассе она округлится до 50 центов, и потребитель снова потеряет. В то же время, если есть товар, который стоит два цента, то бесплатным же он не станет, а значит, покупатель отдаст уже пять центов, что означает повышение цены на 150 процентов».

Исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейли считает, что в широком смысле округление может быть хорошо как для торговцев, так и для потребителей: «Работники магазинов будут тратить меньше времени на подсчет монет, а предприятия на другие операции, связанные с центами. Потребители сейчас получают в виде сдачи одно-двухцентовые монеты, но сами расплачиваются ими редко. Маленькие центы используют мало, поскольку многие считают их незначительной мелочью».