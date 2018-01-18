Мартин Хельме: эстонская судебная система - полная гниль, ее необходимо сровнять с землей

- Мартин Хельме: Я увидел, какова эта система, мы от лица партии судимся с Юханом Ааре, чтобы вернуть 10 000 евро, которые он украл из партии. Четыре года судимся, и дальше первой инстанции не продвинулись никуда. После того, как я в Рийгикогу произнес эти слова, не представляешь, какая лавина э-мейлов и телефонных звонков на меня обрушилась. Люди рассказывали абсурдные истории о судебном произволе, о произволе прокуратуры, о каких-то совершенно невообразимых, незаконных судебных решениях. Судебная система - полная гниль.