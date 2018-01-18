Мартин Хельме: эстонская судебная система - полная гниль, ее необходимо сровнять с землей

Один из ведущих политиков Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и член Рийгикогу Мартин Хельме в интервью передаче «Pealtnägija» ("Очевидец") признался, что из-за личного опыта у него отсутствует какое-либо уважение к эстонской судебной системе.
- Ведущий Кристьян Пихл: Связано ли то, что вы в зале Рийгикогу достаточно остро высказались в сторону судей, с какой-то личной неприязнью к судьям?
- Мартин Хельме: Личный опыт.
- Кристьян Пихл: И о чем говорит этот опыт?
- Мартин Хельме: Я увидел, какова эта система, мы от лица партии судимся с Юханом Ааре, чтобы вернуть 10 000 евро, которые он украл из партии. Четыре года судимся, и дальше первой инстанции не продвинулись никуда. После того, как я в Рийгикогу произнес эти слова, не представляешь, какая лавина э-мейлов и телефонных звонков на меня обрушилась. Люди рассказывали абсурдные истории о судебном произволе, о произволе прокуратуры, о каких-то совершенно невообразимых, незаконных судебных решениях. Судебная система - полная гниль.
- Кристьян Пихл: Вы не уважаете эстонскую судебную систему?
- Мартин Хельме: Ноль, ноль уважения. Ее нужно сровнять с землей и начать создавать с нуля. Так и есть.
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