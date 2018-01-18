четверг, 18 января 2018 г.
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«Нет, я не расист. Я наименее расистский человек из всех, у кого вы когда-либо брали интервью»

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  • Студия Postimees: куда пропал эстонский застройщик из Риги?

Студия Postimees: куда пропал эстонский застройщик из Риги? В 12.00!

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ФОТО: Andres Haabu

Урмас Сыырумаа

Недавно СМИ сообщили, что крупный эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа оставил Латвию без подарка к столетию республики: за минувшие 10 лет на месте снесенного Дворца спорта в Риге так и не был построен обещанный бизнес-квартал.

Виной всему кризис или что-то другое? Куда пропал эстонский застройщик? Урмас Сыырумаа в студии лично прокомментирует ситуацию. Смотрите прямой эфир в 12.00!

  • Почему эстонская фирма не проявляет активность? 
  • Есть ли пострадавшие или обманутые?
  • Во сколько оценивается стоимость инвестиций?
  • Выгодны ли такие проекты для эстонского бизнеса в Латвии?
  • А что происходит на эстонском рынке недвижимости?
  • Правда ли, что пузырь слишком раздулся и скоро лопнет?
  • Почему цены на недвижимость продолжают расти?
  • Стоит ли Эстонии вводить налог на недвижимость? 

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть на нашем портале в повторе.  

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