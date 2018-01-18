Студия Postimees: куда пропал эстонский застройщик из Риги? В 12.00!
18 января 2018 г., 0:44
Недавно СМИ сообщили, что крупный эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа оставил Латвию без подарка к столетию республики: за минувшие 10 лет на месте снесенного Дворца спорта в Риге так и не был построен обещанный бизнес-квартал.
Виной всему кризис или что-то другое? Куда пропал эстонский застройщик? Урмас Сыырумаа в студии лично прокомментирует ситуацию. Смотрите прямой эфир в 12.00!
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть на нашем портале в повторе.