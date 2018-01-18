Студия Postimees: куда пропал эстонский застройщик из Риги?

Недавно СМИ сообщили, что крупный эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа оставил Латвию без подарка к столетию республики: за минувшие 10 лет на месте снесенного Дворца спорта в Риге так и не был построен обещанный бизнес-квартал.