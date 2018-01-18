До и после: последствия капитального ремонта в однокомнатной квартире

"Старые бумажные обои на кривых стенах и нестандартные дверные проемы, сантехника в ужасном состоянии", - рассказывает о квартире дизайнер Марина Саркисян на портале Houzz.ru.
А отсутствие возможности перенести газовую плиту внесло свои коррективы в дизайн кухни. Но не обошлось и без приятных сюрпризов: альков и кладовая, оставшиеся от прежних хозяев, создавали простор для деятельности дизайнера в однокомнатной квартире, находящейся в кирпичном 12-этажном доме в московском микрорайоне Восточное Измайлово.
Новые владельцы, супруги средних лет, попросили дизайнера превратить эту запущенную квартиру со сравнительно большой для однокомнатной квартиры площадью 40,9 м2 в пригодную для жизни квартиру: оборудовать на спальню с полноценной двуспальной кроватью, зону гостиной, рабочий стол, а также место для хранения вещей.
Было решено не объединять пространство, а сохранить стену между кухней и комнатой. Более того, комнату дизайнер предложила разделить на три части. Так, возле окна получилась спальня. С помощью перегородки удалось отделить зону для приема гостей. А около двери оборудовали гардеробную.
Акцент в интерьере сделан на перегородке. Даже яркая обивка дивана и насыщенные цвета портьер не стали доминантой.
Тема цветочного орнамента находит продолжение и в спальне. «Обои от Eijffinger из коллекции Lavender Dream идеально подошли для спальной зоны», — вспоминает Марина Саркисян.
Кухня выполнена в светло-серых тонах в сочетании с оттенками нежно-розового и сиреневого, которые каплями добавлены в интерьер. В отличие от жилой комнаты, это помещение дизайнер решила оставить единым, даже несмотря на форму.
Остальные фотографии и рассказ о том, во что превратились прихожая и санузел, смотрите и читайте ЗДЕСЬ.