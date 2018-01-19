Полиция просит помощи очевидцев тяжелого ДТП на Ярвевана-теэ

Как сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь полиции Сейко Куйк, информация о ДТП поступила в Центр тревоги в 13.17: на перекрестке Веэренни в направлении Мустамяэ машина врезалась в столб. В результате столкновения пострадали два человека. Скорая доставила в больницу водителя, который получил тяжелые травмы.

По предварительным данным, Ford Focus съехал с дороги на Ярвевана-теэ и врезался в столб уличного освещения. За рулем находился 62-летний мужчина, он серьезно пострадал.

Спасателям пришлось вырезать водителя из машины, чтобы медики смогли оказать ему первую помощь. Его точные повреждения, а также возможное опьянение в момент ДТП выяснятся в больнице. Находившуюся в Ford 59-летнюю пассажирку доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Участок дороги, максимально разрешенная скорость на котором 70 км/ч, был в момент ДТП покрыт смесью соли и снега.