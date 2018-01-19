Полиция просит помощи очевидцев тяжелого ДТП на Ярвевана-теэ

В четверг в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Таллинне на Ярвевана-теэ, в результате которого пострадали два человека. Полиция просит очевидцев произошедшего связаться с правоохранительными органами.
Как сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь полиции Сейко Куйк, информация о ДТП поступила в Центр тревоги в 13.17: на перекрестке Веэренни в направлении Мустамяэ машина врезалась в столб. В результате столкновения пострадали два человека. Скорая доставила в больницу водителя, который получил тяжелые травмы.
По предварительным данным, Ford Focus съехал с дороги на Ярвевана-теэ и врезался в столб уличного освещения. За рулем находился 62-летний мужчина, он серьезно пострадал.
Спасателям пришлось вырезать водителя из машины, чтобы медики смогли оказать ему первую помощь. Его точные повреждения, а также возможное опьянение в момент ДТП выяснятся в больнице. Находившуюся в Ford 59-летнюю пассажирку доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
Участок дороги, максимально разрешенная скорость на котором 70 км/ч, был в момент ДТП покрыт смесью соли и снега.
Полиция просит всех, кто непосредственно видел, как произошло ДТП, обратиться в правоохранительные органы, позвонив по номеру 612 3000 или отправив электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.