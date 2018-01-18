Картина дня: тяжелая авария в Таллинне, латвийский бизнес Сыырумаа и обрушение надувного ангара

Тяжелое ДТП на Ярвевана-теэ: водителя увезли на скорой

Сегодня днем в Таллинне на Ярвевана-теэ легковой автомобиль врезался в столб. Движение в районе аварии было сильно нарушено. Читайте далее...

В Таллинне обрушился ангар спортивного центра Сыле

Инцидент произошел ночью, когда тренировок не проводилось. Днем там тренируются футбольные клубы Эстонии. Читайте далее...

Урмас Сыырумаа: отступать мне некуда – обещанный Риге квартал Ротерманна всё равно построю!

Недавно СМИ сообщили, что крупный эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа оставил Латвию без подарка к столетию республики: за минувшие 10 лет на месте снесенного Дворца спорта в Риге так и не был построен обещанный бизнес-квартал. Читайте далее...

Быть или не быть: магазины не единодушны в идее отказа от центов

Многие крупные магазины Эстонии поддерживают идею Банка Эстонии отказаться от одно-двухцентовых монет, поскольку это снизило бы крупные расходы, сопровождающие оборот наличности в торговле, но есть и те, кто считает, что время для такого шага еще не пришло. Читайте далее...

Читатель: почему столичные парковочные контролеры постоянно выписывают незаконные штрафы, но никого эта проблема не волнует?

По словам обратившегося в редакцию портала Rus.Postimees читателя Михаила, он не первый раз слышит, что следящие за оплатой парковки в Таллинне контролеры не всегда в курсе действующего законодательства. Читайте далее...

Будьте осторожны: веб-констебль предупреждает о новых мошеннических схемах в социальных сетях

Веб-констебль Марья Пунак предупреждает относительно новых мошеннических схем, присланных ей от людей, которые хотят, чтобы и другие были осведомлены об опасностях. Читайте далее...

Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет улетел совсем не туда

Самолет Nordica, следовавший утренним рейсом Таллинн-Брюссель, приземлился не в месте назначения, а во Франции в Лилле: совершить посадку в столице Бельгии не позволили погодные условия. Читайте далее...

Elektrilevi объясняет, почему будет брать с клиентов дополнительную плату

С этого года с домохозяйств с отсутствующим или небольшим потреблением электроэнергии будет взиматься постоянная плата за услугу электросети в размере от полутора до пяти евро в месяц. Читайте далее...

HKScan терпит большие убытки

В прошлом году убытки материнской компании Раквереского мясокомбината HKScan составили 18 млн евро при обороте в 1,8 млрд евро. Читайте далее...

В Нарве человек упал с бастиона

Вечером 17 января с бастиона "Глория" упал пожилой мужчина, его доставили в больницу. Читайте далее...

В Казахстане более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе

В Актюбинской области Казахстана загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД страны Руслана Иманкулова.

Исследование: названы самые привлекательные работодатели Эстонии

В тройку самых привлекательных в Эстонии работодателей вошли Eesti Energia, Telia Eesti и Skype Technologies, показало исследование, проведенное порталом поиска работы CV Keskus. Читайте далее...

Депутаты Европарламента разошлись во мнениях о вреде российской пропаганды