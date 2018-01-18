Видео: погода позволяет вспомнить старый способ чистки ковров

Портал Kodu предлагает вспомнить этот старый способ, о котором современная молодежь даже не подозревает. А жаль.

Но чистка ковров снегом - это не только развлечение. Чтобы правильно и, главное, эффективно вычистить ваш ковер, нужно соблюдать определенные правила. Они, конечно, варьируются в зависимости от места действия, но в целом - остаются неизменными.

Снег должен быть свежевыпавшим, рыхлым и не мокрым, без ледяной корки. Выберите площадку, покрытую снегом, такого размера, чтобы вы могли перемещать по ней ваш ковер, выколачивая из него пыль и грязь до тех пор, пока снег под ним не станет чистым. Можно орудовать щеткой, палкой, специальной пластмассовой выбивалкой для ковров. Даже попрыгать по ковру не возбраняется!

Сначала ковер выбивают, когда он лежит ворсом вверх, а затем повторяют ту же процедуру, но ковер укладывают уже ворсом вниз. После этого ковер вешают на перекладину, если таковая во дворе имеется, и выбивают из него теперь уже снег. Если перекладины нет, снег просто сметают, а ковер заносят домой, где он должен спокойно лежать на полу до полного высыхания. Между прочим, при чистке ковров снегом погибает моль.

В Канаде чистят ковры снегом немного по-другому. Об этом рассказывает Лиз на канале Youtube. Она сначала пылесосит ковер дома с двух сторон, затем оставляет его отдыхать дома в течение 30 минут, и только потом выносит на мороз. Там она тщательно выбивает его и опять оставляет лежать 30 минут.