«В качестве срока завершения строительства туннеля мы установили 24 декабря 2024 года, но мы хотим прийти к этому уже в течение пяти лет или даже раньше», - сказал Вестербака, добавив, что встречи заинтересованных сторон проходят и в Эстонии, и в Финляндии каждую неделю.