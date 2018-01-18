Финский бизнесмен Питер Вестербака, автор Angry Birds, представил сегодня в Таллинне в Ülemiste City план строительства туннеля между эстонской и финской столицей. Бизнесмен надеется найти финансирование проекта в течение пяти лет.
«В качестве срока завершения строительства туннеля мы установили 24 декабря 2024 года, но мы хотим прийти к этому уже в течение пяти лет или даже раньше», - сказал Вестербака, добавив, что встречи заинтересованных сторон проходят и в Эстонии, и в Финляндии каждую неделю.
Бизнесмен согласился с тем, что такой большой проект потребует поддержки эстонского и финского правительства, но само строительство туннеля будет полностью финансироваться с помощью частного капитала.
Он отметил, что проект обойдется в 15 миллиардов евро, из которых 70% процентов заплатят азиатские инвесторы, а еще 30% - местные предприниматели.