четверг, 18 января 2018 г.
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Павел Иванов

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  • Художественная программа ЭР100: квартирные выставки, солдаты НАТО — герои сегодняшнего дня и многое другое

Художественная программа ЭР100: квартирные выставки, солдаты НАТО — герои сегодняшнего дня и многое другое Смотрите видеорепортаж!

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Художественную программу ЭР100 составили почти сто арт-событий, которые проходят и пройдут по всей Эстонии и за ее пределами по всему миру. В программу вошли крупные выставки, посвященные дню рождения Эстонии, в США, Японии, Италии и других странах Европы. Также важные художественные события пройдут в Виртсу, Валга, Моосте, Силламяе и многих других местах Эстонии.

"Часть художественной программы, приуроченной к столетию ЭР, — один из самых крупных проектов культурного экспорта Эстонии. Мы отправимся с выставкой Зиттова в Вашингтон в National Gallery, а недавно выставку открыли в Италии. Европейский тур продолжается уже приблизительно полгода. Зарубежные проекты очень разнообразные и большие, но основная часть юбилейных проектов реализована здесь, в Эстонии", — сказал порталу Rus.Postimees Яанус Рохумаа, руководитель организационной группы мероприятий ЭР100.

На презентации арт-программы, приуроченной к столетию Эстонской республики, художники и организаторы подробно рассказали о своих проектах, очень разнообразных и необычных. После презентации мы напрямую пообщались с некоторыми из них.

"Наша галерея Воронья находится в очень маленьком селе Варнья, где живет всего около 100 человек. Это село, где живут староверы и рыбаки. Так вышло, что наш проект выбрали, и в феврале начинается тур по Эстонии — мы объездим каждый уезд, в каждом уезде откроем выставки. Идея такая: мы нашли художников, которые родились или выросли в очень маленьких селах, и откроем выставки у них дома, так что это 15 месяцев, 15 уездов, 15 выставок, 15 художников", — сказал Рауль Орешкин, менеджер проекта.

"Я участвую в программе художественных проектов EV100 с авторской портретной книгой. Это мое исследование портретной фотографии, и объекты, предметы моего интереса — молодые мужчины, солдаты объединенных войск НАТО. Фигура солдата сегодня — это, может быть, одна из ключевых фигур, которые дают нам повод думать о том, что с нами происходит и будет происходить. Это, в общем-то, герой сегодняшнего дня", — рассказала фотохудожница Татьяна Муравская о своем проекте.

Первые арт-события, посвященные юбилею Эстонии, прошли уже в апреле 2017 года, а завершится программа весной 2019-го.

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