Художественная программа ЭР100: квартирные выставки, солдаты НАТО — герои сегодняшнего дня и многое другое

"Часть художественной программы, приуроченной к столетию ЭР, — один из самых крупных проектов культурного экспорта Эстонии. Мы отправимся с выставкой Зиттова в Вашингтон в National Gallery, а недавно выставку открыли в Италии. Европейский тур продолжается уже приблизительно полгода. Зарубежные проекты очень разнообразные и большие, но основная часть юбилейных проектов реализована здесь, в Эстонии", — сказал порталу Rus.Postimees Яанус Рохумаа, руководитель организационной группы мероприятий ЭР100.

На презентации арт-программы, приуроченной к столетию Эстонской республики, художники и организаторы подробно рассказали о своих проектах, очень разнообразных и необычных. После презентации мы напрямую пообщались с некоторыми из них.

"Наша галерея Воронья находится в очень маленьком селе Варнья, где живет всего около 100 человек. Это село, где живут староверы и рыбаки. Так вышло, что наш проект выбрали, и в феврале начинается тур по Эстонии — мы объездим каждый уезд, в каждом уезде откроем выставки. Идея такая: мы нашли художников, которые родились или выросли в очень маленьких селах, и откроем выставки у них дома, так что это 15 месяцев, 15 уездов, 15 выставок, 15 художников", — сказал Рауль Орешкин, менеджер проекта.

"Я участвую в программе художественных проектов EV100 с авторской портретной книгой. Это мое исследование портретной фотографии, и объекты, предметы моего интереса — молодые мужчины, солдаты объединенных войск НАТО. Фигура солдата сегодня — это, может быть, одна из ключевых фигур, которые дают нам повод думать о том, что с нами происходит и будет происходить. Это, в общем-то, герой сегодняшнего дня", — рассказала фотохудожница Татьяна Муравская о своем проекте.