В Риге задержан мужчина, который представлялся сотрудником ФСБ и вымогал деньги

29 декабря 2017 года в Зиемельский участок Рижского регионального управления Государственной полиции обратился гражданин России у которого есть постоянный вид на жительство в Латвии и сообщил о человеке, который вымогает у него 50 тысяч евро. Пострадавший рассказал, что вымогатель якобы представляется сотрудником ФСБ.

После получения информации незамедлительно были проведены оперативные мероприятия. В ходе расследования подтвердилась информация заявителя о том, что у него вымогают деньги.

9 января, когда подозреваемый прибыл в Латвию, чтобы получить деньги, которые он вымогал, мужчину задержали.

У задержанного были изъяты 10 тысяч евро - о такой сумме потерпевший первоначально договорился с преступником. Кроме денег у задержанного нашли поддельное удостоверение сотрудника ФСБ.