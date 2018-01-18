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  • В Риге задержан мужчина, который представлялся сотрудником ФСБ и вымогал деньги

В Риге задержан мужчина, который представлялся сотрудником ФСБ и вымогал деньги

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Наручники.

ФОТО: Urmas Luik

На прошлой неделе сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления Государственной полиции провели операцию по задержанию в рамках дела о вымогательстве 50 000 тысяч евро. Об этом TVNET узнал в Госполиции. Задержанным оказался россиянин, который представлялся сотрудником ФСБ.

29 декабря 2017 года в Зиемельский участок Рижского регионального управления Государственной полиции обратился гражданин России у которого есть постоянный вид на жительство в Латвии и сообщил о человеке, который вымогает у него 50 тысяч евро. Пострадавший рассказал, что вымогатель якобы представляется сотрудником ФСБ.

После получения информации незамедлительно были проведены оперативные мероприятия. В ходе расследования подтвердилась информация заявителя о том, что у него вымогают деньги.

9 января, когда подозреваемый прибыл в Латвию, чтобы получить деньги, которые он вымогал, мужчину задержали.

У задержанного были изъяты 10 тысяч евро - о такой сумме потерпевший первоначально договорился с преступником. Кроме денег у задержанного нашли поддельное удостоверение сотрудника ФСБ.

Начат уголовный процесс, задержанного поместили под стражу.

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