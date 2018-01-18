Юри Ратас о деле Сарапуу: Центристская партия не связывает политические голосования с судом

«Слава богу, что Эстония – правовое государство», - сказал Ратас. По его словам, нет никаких оснований предполагать, что Центристская партия связывает политические голосования с обращением в суд.

Министр иностранных дел Свен Миксер (Социал-демократическая партия) считает, что это в любом случае ненормально, когда политические дебаты доходят до суда: в Рийгикогу общение между собой должен регулировать Закон о работе парламента и правила хорошего тона. «Это нехорошая практика, когда после высказываний политики начинают подавать друг на друга в суд», - сказал Миксер.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия) в целом согласился с однопартийцем-министром иностранных дел. «Зал Рийгикогу – это зал Рийгикогу, а судебный зал – это судебный зал. Несколько лет в политике преподнесли мне урок, из которого я сделал вывод, что лучше, если слово прозвучит в двух залах. Чем больше залов, тем больше голосов», - намекнул Анвельт на предстоящие выборы в парламент.