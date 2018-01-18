Тысячи пенсионеров могут требовать от государства возврата денег

По словам ведущего специалиста Налогового департамента Ханнеса Удде, всего около 8600 человек не подали заявление о не облагаемом налогом доходе. У них есть право получить обратно свои деньги. Почти половина из этих людей может потребовать возврата денег за три года (с 2014 по 2016 годы), другая половина за два или один год.

Он отмечает, что заявление нужно подать в течение трех лет, т.е. последний срок подачи заявления по 2014 году – 31 марта этого года, по 2015 году – 31 марта следующего года и так далее.

Удде считает, что общая сумма, подлежащая возврату, может составлять около 7,2 миллионов евро. Суммы конкретным людям различаются – от нескольких десятков евро до 1140 евро.

«Всем пенсионерам, контакты которых у нас есть и у которых может быть право потребовать возврата денег, мы отправили соответствующее извещение», - отметил он.