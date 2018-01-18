четверг, 18 января 2018 г.
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«Особенное беспокойство вызывает то, что население Ида-Вирумаа сокращается в первую очередь за счет молодежи»

Юри Ратас

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  • Полиция рассылает родителям предупреждения об опасных приложениях для смартфонов

Полиция рассылает родителям предупреждения об опасных приложениях для смартфонов

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Смартфон. Иллюстративное фото.

ФОТО: STEVE MARCUS/REUTERS

По данным полиции, в последнее время участились сообщения о случаях, когда в онлайн-играх или в социальных сетях детей призывают к причинению себе физического вреда или другому неподобающему поведению, передает rus.err.

Например, приложение Sarahah используется для анонимной травли сверстников. Через него рассылаются сообщения типа "убей себя".

Видеоприложение Periscope, например, распространяется в русских школах. Некоторые случаи привлекли внимание служб защиты детей.

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