Полиция рассылает родителям предупреждения об опасных приложениях для смартфонов
18 января 2018 г., 15:49
По данным полиции, в последнее время участились сообщения о случаях, когда в онлайн-играх или в социальных сетях детей призывают к причинению себе физического вреда или другому неподобающему поведению, передает rus.err.
Например, приложение Sarahah используется для анонимной травли сверстников. Через него рассылаются сообщения типа "убей себя".
Видеоприложение Periscope, например, распространяется в русских школах. Некоторые случаи привлекли внимание служб защиты детей.