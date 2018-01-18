Вышел из больницы и не вернулся домой: в Ида-Вирумаа ищут мужчину, без вести пропавшего три недели назад

В последний раз его видели 28 декабря, когда он покидал медицинское учреждение, находящееся в Кохтла-Ярве в ахтмеской части города. Урсел не вернулся к себе домой в Кохтла-Нымме, до сих пор его знакомые не могут выйти с ним на связь.

О пропаже в полицию заявили 16 января. Сразу после получения заявления полиция проверила нынешнее и прежние места жительства Урсела, поговорила с его соседями и знакомыми. К сожалению, поиски пока не принесли результатов. Описание внешности Урсела передано полицейским патрулям.

Рост Урсела 175 см, он худощавого телосложения, у него длинные русые волосы. Когда его видели в последний раз, у него была легкая щетина. Он был одет в темные штаны и темную шубу. С собой у него был портфель с документами и темная сумка.